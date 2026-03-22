Lollapalooza 2026: confira o line-up completo deste domingo, 22

Tyler, The Creator: rapper encerra o palco Budweiser neste domingo (Francis Specker/CBS via Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de março de 2026 às 05h00.
Tyler, The Creator, Lorde e Peggy Gou são as atrações mais aguardadas do line-up do Lollapalooza Brasil 2026 neste domingo, 22. O último dia do festival reúne artistas nacionais e internacionais nos quatro palcos do evento, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
No palco Budweiser, o rapper Tyler, The Creator encerra a programação com show às 21h30. Antes dele, o público poderá acompanhar apresentações de Turnstile, Djonga, Mundo Livre S/A e Papisa.
Já no palco Samsung Galaxy, a cantora Lorde é a atração principal da noite, com show marcado para 20h10. O palco também recebe apresentações de Addison Rae, Royel Otis, Nina Maia e Jonabug.
No palco Perry’s by Fiat, dedicado à música eletrônica, a DJ Peggy Gou fecha a programação do festival com apresentação às 21h45.
Palco Budweiser
Palco Samsung Galaxy
Palco Flying Fish
Palco Perry’s by Fiat
O festival acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, e não conta com estacionamento oficial para o público.
A principal recomendação é utilizar transporte público, com acesso pela Linha 9–Esmeralda da CPTM, desembarcando na Estação Autódromo, a cerca de 10 minutos de caminhada do local do evento.
Durante os dias do festival, o metrô e os trens da CPTM funcionam com operação especial para facilitar o retorno do público após o término dos shows.
Outra opção é o Trem Expresso, que sai das estações Pinheiros e Morumbi e segue sem paradas até a Estação Cidade Dutra, a cerca de 400 metros do portão do festival. As viagens acontecem a cada 30 minutos.
Também é possível chegar ao evento por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do festival.
Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.
Os organizadores do festival disponibilizam aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar reembolso do valor de face do ingresso, desde que o pedido seja feito dentro do prazo estabelecido pela organização.
Caso haja cancelamento ou alteração na programação, o público será orientado sobre os procedimentos para a devolução do valor.
Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:
O Lollapalooza Brasil 2026 acontece entre 20 e 22 de março e reúne dezenas de artistas em quatro palcos no Autódromo de Interlagos