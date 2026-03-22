Lollapalooza 2026: confira o line-up completo deste domingo, 22

Tyler, The Creator, Lorde e Peggy Gou são as atrações mais aguardadas do line-up do Lollapalooza Brasil 2026 neste domingo, 22. O último dia do festival reúne artistas nacionais e internacionais nos quatro palcos do evento, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No palco Budweiser, o rapper Tyler, The Creator encerra a programação com show às 21h30. Antes dele, o público poderá acompanhar apresentações de Turnstile, Djonga, Mundo Livre S/A e Papisa.

Já no palco Samsung Galaxy, a cantora Lorde é a atração principal da noite, com show marcado para 20h10. O palco também recebe apresentações de Addison Rae, Royel Otis, Nina Maia e Jonabug.

No palco Perry’s by Fiat, dedicado à música eletrônica, a DJ Peggy Gou fecha a programação do festival com apresentação às 21h45.

Veja abaixo o line-up completo do Lollapalooza 2026 neste domingo:

Palco Budweiser

12h45 - Papisa

14h45 - Mundo Livre S/A

16h55 - Djonga

19h05 - Turnstile

21h30 - Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 - Jonabug

13h40 - Nina Maia

15h50 - Royel Otis

18h00 - Addison Rae

20h10 - Lorde

Palco Flying Fish

12h45 - Papangu

14h45 - Orúã

16h55 - Balu Brigada

19h05 - FBC

21h30 - Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 - Flávia Durante

13h00 - Entropia

14h00 - Analu

15h15 - Alírio

16h30 - Ildibra

17h45 - Zopelar

19h00 - RØZ

20h15 - ¥ØU$UKE ¥UK1MAT$U

21h45 - Peggy Gou

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, e não conta com estacionamento oficial para o público.

A principal recomendação é utilizar transporte público, com acesso pela Linha 9–Esmeralda da CPTM, desembarcando na Estação Autódromo, a cerca de 10 minutos de caminhada do local do evento.

Durante os dias do festival, o metrô e os trens da CPTM funcionam com operação especial para facilitar o retorno do público após o término dos shows.

Outra opção é o Trem Expresso, que sai das estações Pinheiros e Morumbi e segue sem paradas até a Estação Cidade Dutra, a cerca de 400 metros do portão do festival. As viagens acontecem a cada 30 minutos.

Também é possível chegar ao evento por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do festival.

Line-up oficial do Lollapalooza

Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.

Posso pedir reembolso do meu ingresso?

Os organizadores do festival disponibilizam aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar reembolso do valor de face do ingresso, desde que o pedido seja feito dentro do prazo estabelecido pela organização.

Caso haja cancelamento ou alteração na programação, o público será orientado sobre os procedimentos para a devolução do valor.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock".

O que não pode levar?

Objetos de vidro, plástico ou metal;

Garrafas rígidas de qualquer material;

Latas;

Objetos cortantes ou perfurantes, como facas e tesouras;

Fogos de artifício ou objetos explosivos;

Guarda-chuvas;

Bebidas em qualquer recipiente;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo;

Isopor, cooler ou recipientes para armazenagem;

Bastão de selfie;

Câmeras profissionais com lente destacável;

Drones ou equipamentos semelhantes;

Substâncias inflamáveis ou tóxicas.

O Lollapalooza Brasil 2026 acontece entre 20 e 22 de março e reúne dezenas de artistas em quatro palcos no Autódromo de Interlagos