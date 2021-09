Lady Gaga com arrocha? Remix 100% brasileiro inclui Pabllo Vittar

Já pensou em ouvir Lady Gaga cantando arrocha? Se isso antes parecia um delírio para os brasileiros, hoje é totalmente real. A artista lançou um remix da música “Fun Tonight” em parceria com Pabllo Vittar e o resultado foi um hit 100% brasileiro.

O convite para que Pabllo participasse da faixa aconteceu em grande parte graças aos fãs da cantora no Brasil.

De acordo com informações da Agência OGlobo, tudo começou em abril de 2021, quando Bloodpop (produtor de Gaga) pediu a opinião de seus seguidores no Twitter sobre quais artistas eles gostariam de ver no novo álbum de Lady Gaga e o nome de Pabllo Vittar foi mencionado pelos fãs. Depois de curtir algumas respostas com o nome da artista, resolveu segui-la nas redes sociais.

Daí para frente veio o convite e a forma de pensar na música feita em parceria entre as artistas.

E, para garantir que Gaga entendesse a proposta de um ritmo 100% brasileiro, Pabllo ainda enviou, junto com a faixa, uma explicação de como os brasileiros estão antenados no arrocha. Além disso, mencionou que muitas músicas internacionais são remixadas dessa forma por aqui.

Como resultado, a música agora integra o álbum “Dawn of Chromatica”, feito por Lady Gaga em parceria com diferentes artistas para dar uma nova vida às músicas do álbum. Além de Pabllo, participam dos remixes artistas como Charli XCX, Blackpink e Rina Sawayama.

Chromatica, o álbum lançado em 2020, é o sexto de Lady Gaga e traz, em grande parte, o pop animado e dançante que trouxe a fama para a artista. Após o lançamento, pelo menos 87,1 milhões de streams nas músicas foram dados, segundo a Billboard.

Essa não é a primeira vez que Gaga faz um álbum de remixes após o lançamento de um álbum. A artista fez o mesmo com o álbum anterior, Born This Way, que ganhou uma versão feita em parceria com outros artistas, como Kylie Minogue, trazendo uma nova roupagem às músicas.