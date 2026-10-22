Coleção de cartas Pokémon esquecida no sótão é vendida por R$ 10,5 milhões

LONDRES, INGLATERRA - 18 DE AGOSTO: Um competidor segura um baralho contendo uma carta Quick Ball enquanto joga cartas Pokémon durante o Campeonato Mundial Pokémon de 2022 no ExCel em 18 de agosto de 2022 em Londres, Inglaterra. Pela primeira vez na história, o evento do campeonato está sendo realizado fora da América do Norte, o London Excel sediará a competição de 18 a 21 de agosto. Alguns dos melhores jogadores de Pokémon do mundo competirão no Pokémon TCG, nos videogames Pokémon Sword e Pokémon Shield, Pokémon GO, Pokémon UNITE e Pokkén Tournament DX. Meio milhão de dólares em prêmios, o título de Campeão Mundial Pokémon e convites de retorno para o Mundial do ano seguinte estão em disputa. (Foto de John Keeble/Getty Images) (John Keeble/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13h09.
Um decorador aposentado do Reino Unido se tornou milionário depois de vender uma coleção de cartas de Pokémon que ficou guardada no sótão de casa por 15 anos.
O conjunto, formado por 42 coleções completas e mantido em condições de conservação excepcionais, foi arrematado por £ 1,56 milhão (R$ 10,50 milhões, na cotação atual) em um leilão realizado nesta quarta-feira, 21, pela casa de leilões Ewbank's, em Surrey, na Inglaterra.
O proprietário, morador da Woking, não sabia que as cartas poderiam valer tanto até ler uma notícia no jornal local sobre uma unidade vendida por mais de £ 6 mil. Ele havia começado a comprar os itens no fim dos anos 1990, quando o filho passou a colecionar e trocar cartas de Pokémon na escola.
“Sei que as pessoas sempre falam sobre encontrar tesouros no sótão, mas, no meu caso, isso é literalmente verdade”, afirmou o homem à BBC, sob a condição de não ter sua identidade revelada.
Ele contou que chegou a comprar coleções completas de um vendedor da Malásia pelo eBay. Um dos conjuntos, adquirido na época por £ 300, foi vendido por £ 75 mil no leilão. As cartas estavam guardadas em fichários personalizados e permaneciam lacradas.
A peça mais valiosa do leilão foi o conjunto completo Legendary Collection Complete Master Set, que inclui uma carta de Charizard em condição próxima à de uma carta em estado impecável. Avaliado inicialmente entre £ 15 mil e £ 20 mil, o lote alcançou £ 100 mil (R$ 674 mil).
Segundo a Ewbank's, a coleção chamou a atenção dos especialistas por reunir cartas raras, conjuntos completos e itens preservados em condições excepcionais. Quando o proprietário apresentou as 42 coleções, a equipe da casa de leilões ficou surpresa com o estado do material.
“Quando vimos o que ele tinha — tudo em condição impecável —, não conseguíamos acreditar”, disse James Spooner, responsável pelo setor de cartas colecionáveis da empresa à BBC.
A venda foi considerada a mais bem-sucedida nos mais de 30 anos de história da Ewbank's. A casa de leilões também afirmou que o resultado pode representar um recorde europeu para uma venda de cartas colecionáveis. O valor superou o total de £ 872 mil registrado em um leilão realizado em Londres em 9 de outubro, segundo a empresa.
O interesse pela coleção reflete a valorização de cartas colecionáveis, que deixaram de ser vistas apenas como um passatempo infantil e passaram a atrair investidores e compradores dispostos a pagar cifras elevadas por itens raros.
Andrew Ewbank, responsável pela casa de leilões, afirmou à BBC que recebeu lances de compradores de diferentes partes do mundo. Para ele, a nostalgia é um dos fatores por trás do aquecimento do mercado: pessoas que cresceram com Pokémon nos anos 1990 e 2000 agora estão na faixa dos 30 e 40 anos e têm mais renda disponível para gastar com a franquia.
O movimento também é acompanhado por investidores do setor de entretenimento. Peter Levin, fundador da empresa de investimentos Griffin Gaming Partners, afirmou à The Hollywood Reporter que, se o mundo acabasse amanhã, as cartas de Pokémon poderiam se tornar a moeda global no dia seguinte.
Colecionador desde a infância, Levin diz ter mais de 500 mil cartas. Para ele, esses produtos se consolidaram como ativos colecionáveis, impulsionados pela nostalgia, pelas redes sociais, pelos videogames e pelo interesse de grandes empresas de entretenimento.
As cartas de Pokémon passaram a atrair especuladores e compradores interessados em sua valorização. Um dos fatores que contribuem para esse mercado é o desenvolvimento de sistemas de avaliação e autenticação, que classificam as peças de acordo com seu estado de conservação e ajudam a estabelecer preços.
A franquia, criada no Japão, se espalhou pelo mundo no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Além das cartas, Pokémon reúne videogames e séries animadas e continua mobilizando diferentes gerações de fãs. Em 2026, a marca completa 30 anos, um marco que reforça sua presença na cultura pop. A longevidade da franquia ajuda a explicar sua força como fenômeno mundial.