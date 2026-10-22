Coleção de cartas Pokémon esquecida no sótão é vendida por R$ 10,5 milhões

Um decorador aposentado do Reino Unido se tornou milionário depois de vender uma coleção de cartas de Pokémon que ficou guardada no sótão de casa por 15 anos.

O conjunto, formado por 42 coleções completas e mantido em condições de conservação excepcionais, foi arrematado por £ 1,56 milhão (R$ 10,50 milhões, na cotação atual) em um leilão realizado nesta quarta-feira, 21, pela casa de leilões Ewbank's, em Surrey, na Inglaterra.

O proprietário, morador da Woking, não sabia que as cartas poderiam valer tanto até ler uma notícia no jornal local sobre uma unidade vendida por mais de £ 6 mil. Ele havia começado a comprar os itens no fim dos anos 1990, quando o filho passou a colecionar e trocar cartas de Pokémon na escola.

“Sei que as pessoas sempre falam sobre encontrar tesouros no sótão, mas, no meu caso, isso é literalmente verdade”, afirmou o homem à BBC, sob a condição de não ter sua identidade revelada.

Ele contou que chegou a comprar coleções completas de um vendedor da Malásia pelo eBay. Um dos conjuntos, adquirido na época por £ 300, foi vendido por £ 75 mil no leilão. As cartas estavam guardadas em fichários personalizados e permaneciam lacradas.

Carta de Charizard é vendida por R$ 674 mil

A peça mais valiosa do leilão foi o conjunto completo Legendary Collection Complete Master Set, que inclui uma carta de Charizard em condição próxima à de uma carta em estado impecável. Avaliado inicialmente entre £ 15 mil e £ 20 mil, o lote alcançou £ 100 mil (R$ 674 mil).

Segundo a Ewbank's, a coleção chamou a atenção dos especialistas por reunir cartas raras, conjuntos completos e itens preservados em condições excepcionais. Quando o proprietário apresentou as 42 coleções, a equipe da casa de leilões ficou surpresa com o estado do material.

“Quando vimos o que ele tinha — tudo em condição impecável —, não conseguíamos acreditar”, disse James Spooner, responsável pelo setor de cartas colecionáveis da empresa à BBC.

A venda foi considerada a mais bem-sucedida nos mais de 30 anos de história da Ewbank's. A casa de leilões também afirmou que o resultado pode representar um recorde europeu para uma venda de cartas colecionáveis. O valor superou o total de £ 872 mil registrado em um leilão realizado em Londres em 9 de outubro, segundo a empresa.

Nostalgia impulsiona mercado de cartas Pokémon

O interesse pela coleção reflete a valorização de cartas colecionáveis, que deixaram de ser vistas apenas como um passatempo infantil e passaram a atrair investidores e compradores dispostos a pagar cifras elevadas por itens raros.

Andrew Ewbank, responsável pela casa de leilões, afirmou à BBC que recebeu lances de compradores de diferentes partes do mundo. Para ele, a nostalgia é um dos fatores por trás do aquecimento do mercado: pessoas que cresceram com Pokémon nos anos 1990 e 2000 agora estão na faixa dos 30 e 40 anos e têm mais renda disponível para gastar com a franquia.

O movimento também é acompanhado por investidores do setor de entretenimento. Peter Levin, fundador da empresa de investimentos Griffin Gaming Partners, afirmou à The Hollywood Reporter que, se o mundo acabasse amanhã, as cartas de Pokémon poderiam se tornar a moeda global no dia seguinte.

Colecionador desde a infância, Levin diz ter mais de 500 mil cartas. Para ele, esses produtos se consolidaram como ativos colecionáveis, impulsionados pela nostalgia, pelas redes sociais, pelos videogames e pelo interesse de grandes empresas de entretenimento.

As cartas de Pokémon passaram a atrair especuladores e compradores interessados em sua valorização. Um dos fatores que contribuem para esse mercado é o desenvolvimento de sistemas de avaliação e autenticação, que classificam as peças de acordo com seu estado de conservação e ajudam a estabelecer preços.

A franquia, criada no Japão, se espalhou pelo mundo no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Além das cartas, Pokémon reúne videogames e séries animadas e continua mobilizando diferentes gerações de fãs. Em 2026, a marca completa 30 anos, um marco que reforça sua presença na cultura pop. A longevidade da franquia ajuda a explicar sua força como fenômeno mundial.