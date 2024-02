Kate Perry fará shows no Brasil em 2024, diz jornalista

Os fãs da cantora Katy Perry podem prender a respiração: a estrela da música pop fará apresentações no Brasil neste ano. As informações são do jornalista José Norberto Flesch.

Segundo o colunista, a artista norte-americana deve desembarcar por aqui entre setembro e outubro.

A coluna de Ancelmo Gois, do O Globo, já havia adiantado que Katy seria uma das atrações do Rock in Rio em 2024. O festival ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Ela é a quinta artista com mais singles digitais vendidos nos EUA, de acordo com a Associação Americana da Indústria de Gravação. Ao longo de sua carreira, Perry vendeu mais de 18 milhões de álbuns e 125 milhões de singles em todo o mundo.

Katy Perry já se apresentou no Brasil em 2011, 2015 e 2018.