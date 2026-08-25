Kanye West: estádio nega ter assinado contrato para shows do cantor na Rússia

A realização dos shows na Rússia de Kanye West, conhecido legalmente como Ye, ficou sob incerteza nesta terça-feira, 25, depois que a Gazprom Arena, local que ele se apresentaria, afirmou que não assinou contrato para receber o rapper.

As apresentações estão previstas para os dias 10 e 11 de outubro. Por outro lado, a Say Agency, responsável pela organização dos eventos, diz que os shows não foram cancelados e tenta resolver o impasse com o estádio.

Em uma publicação nas redes sociais, a Gazprom Arena afirmou que não havia contrato de aluguel assinado com os organizadores. Por isso, segundo o estádio, a apresentação não poderia ser realizada em suas instalações.

A produtora, por sua vez, afirmou ter sido surpreendida pela manifestação do estádio. Segundo a empresa, a equipe tomou conhecimento da situação pela imprensa.

Em publicação no Telegam, a Say Agency disse que os shows foram anunciados no início de agosto após receber uma carta oficial aprovada pela Gazprom Arena. Depois, o estádio teria enviado um contrato de aluguel, mas o documento ainda não havia sido assinado. A produtora afirma que o prazo para a assinatura terminaria apenas mais tarde nesta semana.

"Até o momento, o show de Ye não foi cancelado", afirmou a agência, afirmando que tenta contato com a arena para entender o motivo da declaração e encontrar uma solução.

A notícia veio após países como Reino Unido, Itália, Polônia, Suíça e França bloquearem ou tentarem impedir apresentações de Ye, citando preocupações com a segurança pública relacionadas a declarações antissemitas feitas anteriormente pelo rapper e a manifestações de simpatia ao nazismo.

Nos últimos meses, ele se apresentou para grandes públicos nos Estados Unidos, Turquia, Holanda, Geórgia, Albânia, Portugal e Cazaquistão. Novas datas estão previstas nos EUA e na Indonésia. A turnê promove Bully, 12º álbum solo de Ye, lançado em março.

Contradição

A declaração desta terça-feira contrasta com a postura adotada pela própria Gazprom Arena na semana passada. Na ocasião, o estádio havia divulgado os shows de forma positiva nas redes sociais e chamado Ye de "o artista musical mais influente de nosso tempo".

Agora, a arena afirma que recebeu reclamações sobre as apresentações e ressalta que "não era e não é" responsável pela contratação do rapper. Até o momento, não há uma decisão definitiva sobre o local dos shows ou sobre o cancelamento das apresentações.

Caso os eventos sejam realizados, Ye será o primeiro grande artista ocidental a se apresentar na Rússia desde a invasão da Ucrânia, em 2022.

A possível passagem pelo país ocorre após uma série de controvérsias envolvendo o rapper. Em 2022, declarações antissemitas feitas por West levaram à suspensão de suas contas em redes sociais e ao rompimento de relações comerciais com empresas como Adidas e Balenciaga.