Já pensou em ir ao Coachella? Ingressos para o festival nos EUA podem chegar a até R$ 5 mil

O Coachella 2024 começa nesta sexta-feira, 12, no sul do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O icônico festival de música, considerado dos maiores do mundo, ocorre neste final de semana, e terá novas datas no próximo fim de semana, de 19 a 21 de abril.

Esta será a 23ª edição do festival. Os headliners deste ano incluem Lana Del Rey, Doja Cat e Tyler, The Creator. Além deles, o line-up apresenta artistas como Ludmilla, Peso Pluma, Bizarrap, Sabrina Carpenter, Tyla, Tinashe, Chlöe, Jon Batiste, J Balbin e Victoria Monét.

Origem do Coachella

O nome do festival é uma referência ao Vale de Coachella, localizado no sul da Califórnia, próximo a Palm Springs. O evento é realizado no Empire Polo Club, que foi originalmente concebido como um clube de polo e abrange mais de 4 quilômetros quadrados na cidade de Indio.

O Coachella começou após um show do Pearl Jam em 1993, quando a banda recusou-se a tocar em Los Angeles e optou por se apresentar neste local, segundo informações da Billboard. O festival contribuiu para que o local se tornasse um destino para shows de grande porte, culminando na primeira edição do festival.

Ao longo dos anos, o Coachella já recebeu diversos artistas renomados, incluindo Beyoncé, Lady Gaga, Jay-Z, Kanye West, Prince e Paul McCartney. Na edição de 2023, os headliners foram Bad Bunny, Blackpink, Frank Ocean e Blink-182.

Ludmilla no Coachella 2024

Esta edição marca também a primeira vez que Ludmilla se apresenta no festival. A cantora se junta a nomes como: Anitta, Pablo Vittar, Seu Jorge, Emicida, entre outros, como brasileiros que já estiveram no evento.

Ela se apresenta nos dias 14 e 21, e depois segue para a turnê “Ludmilla In The House”, que celebra 10 anos da sua carreira.

Quanto custa ir ao Coachella 2024?

Embora seja um dos mais populares dos EUA, o Coachella também tem a fama de ser um festival caro. O alto custo envolve tanto os ingressos, quanto o deslocamento e a hospedagem, em razão do evento ocorrer no meio do deserto.

Os ingressos têm preços a partir de US$ 499 (cerca de R$ 2.500, na cotação atual). Já os pacotes que incluem transporte dos hotéis da área até o Empire Polo Club custam pelo menos US$ 612 (cerca de R$ 3.100). Para quem estiver interessado na Área VIP, os valores custam a partir de US$ 1.069 (cerca de R$ 5.300).

No entanto, as entradas para o primeiro fim de semana do Coachella, que oferece shows inéditos, já estão esgotadas. Mesmo assim, é possível adquirir ingressos para o segundo fim de semana, no qual as atrações da semana anterior geralmente repetem seus shows.

Para quem está interessado em se hospedar na região, o site do festival oferece pacotes que incluem acomodação no camping, armários para guardar pertences, refeições e até hospedagem em resorts.

Como chegar ao festival?

Para chegar ao Vale de Coachella, é necessário primeiro ir até Los Angeles, na Califónria. De lá, o deslocamento até Indio pode ser feito em uma viagem de ônibus com duração de cerca de 3 horas, com passagens vendidas a partir de R$ 67.

Confira o line-up completo do Coachella 2024

Sexta-feira, 12 e 19 de abril

Lana Del Rey

Peso Pluma

Lil Uzi Vert

Justice

Bizarrap

Deftones

ATEEZ

Everything Always

Peggy Gou

Young Miko

L’Impératrice

Sabrina Carpenter

Anti Up

Steven Angello

Ken Carson

Skepta

Faye Webster

Tyla

Yoasobi

Cloonee

Gorgon City

Tinashe

ANOTR

Suki Waterhouse

Lovejoy

Brittany Howeard

Chappell Roan

Chlöe

the Japonese House

Black Country, New Road

Adriatique

Skin on Skin

Innellea

late night drive home

Sid Sriram

Cimafunk

Miss Monique

Son Rompe Pera

Ben SterlingUpchuck

Keyspam

Sábado, 13 e 20 de abril

Tyler, The Creator

Blur

Ice Spice

Gesaffelstein

Sublime

Jungle

Dom Dolla

Bleachers

Grimes

Jon Batiste

LE SSERAFIM

Charlotte de Witte

ISOxo & Knock2

Santa Fe Klan

Blxst

Purple Disco Machine

the Drums

Skream & Benga

Destroy Lonely

Orbital

Kevin Abstract

the Aquabats

Kevin Kaarl

RAYE

the Red Pears

FLO

the Blessed Madonna

Hatsune Miku

SPINALL

Palace

the Adicts

thuy

Oneothrix Point Never

Young Fathers

Kenya Grace

Patrick Mason

the Last Dinner Party

bar italia

Reiner Zonneveld

Saint Levant

Mahmut Orhan

Ame x Marcel Dettmann

Brutalismus 3000

Erika de Casier

Girl Ultra

Maz

Depresión Sonora

Will Clarke

Militarie Gun

Rebüke

Mandy, Indiana

Kimmons

Domingo, 14 e 21 de abril