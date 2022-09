Justin Bieber gasta valor milionário para ficar um dia no Brasil; entenda

Para participar do Rock in Rio no último domingo, 4, e ficar apenas um dia no Brasil, o cantor canadense Justin Bieber gastou um valor milionário. Mesmo com incertezas e mudança de horário, Bieber desembarcou no Rio de Janeiro e se apresentou no festival.

O cantor se deslocou dos Estados Unidos para o Brasil a bordo de um jato Bombardier Global 7500, um dos mais avançados do mundo. Com motores da General Electric, a aeronave pode atingir velocidade média de 885 km/m.

LEIA TAMBÉM: Justin Bieber suspende turnê e adia os shows em São Paulo

O avião tem cozinha completa e suíte com uma cama queen para o passageiro. O modelo tem 16,6 metros de cabine com capacidade para 19 passageiros. O jato também é equipado com área de entretenimento, guarda-roupa, chuveiro e wi-fi.

Segundo a revista GQ, com base em cotações da Flapper, empresa de fretamento de jatos e helicópteros que trabalhou com o cantor para o festival, Bieber gastou R$ 1,3 milhão para vir ao Brasil. O valor considera todo o custo da viagem, como combustível, tripulação, amortização do avião, taxas de pouso e manutenção, além de atendimento e organização de traslados.

Além do jato luxoso, o músico também utilizou helicóptero no Rio de Janeiro com custo de R$ 38 mil. Com a turnê na América do Sul suspensa e shows em São Paulo adiados, Bieber gastou o valor milionário para permanecer apenas 24 horas no Brasil.

