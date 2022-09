Fãs de Justin Bieber usam fraldas no show do Rock in Rio; entenda

Até onde vai o fanatismo quando o assunto é ver sua banda ou cantor/cantora favorito? Para os fãs do Justin Bieber, garantir o lugar na grade do show é um assunto sério: durante o show do cantor no Rock in Rio, no último domingo, 4, diversas fãs testaram o limite do corpo humano para assistir ao canadense. Algumas até usaram fraudas geriátricas.

Em entrevista ao g1, Clara Modanez, estudante de publicidade de 20 anos, destacou que o uso da fralda veio para não sair de perto da grade que separava o público do palco. "Foi a primeira vez que usei fralda em show assim. Eu vi a galera falando que ia usar e decidi também, porque não quero perder a grade de jeito nenhum. Então eu peguei essa fralda da minha avó e ela nem sabe, tadinha".

Para evitar usar a fralda de fato, a fã declarou, ainda, que estava consumindo pouca água. "Estou segurando, vai ser só em último caso. Estou bebendo pouquíssima água", disse ao g1.

O espaço foi conquistado a muito custo, de acordo com a estudante. "Cheguei à Cidade do Rock às 5h30 e estou dando a vida para ficar na grade, porque eu sou muito baixa, então a galera foi humilde e me passou para frente. Aí eu consegui chegar", completa.

Para ficar colado na grade, foi preciso estratégia

As medidas parecem extremas, mas Clara não foi a única fã que recorreu à fralda. Também ouvida pelo g1, Natália Muniz utilizou a mesma estratégia. A estudante de Direito tinha inclusive comprado o Rock in Rio Club, modalidade que permite a entrada antecipada ao evento.

Algumas meninas chegaram a levar uma talha que transformava a urina em gel, outras tomaram remédios para restringir o funcionamento do intestino. A estratégia de quase todos os fãs da grade era tomar água o suficiente para se manter hidratado e comer pouco para manter a pressão sanguínea estável.

