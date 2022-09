Prefeitura do Rio divulga esquema de trânsito para 7 de setembro, Rock in Rio e jogo do Flamengo

A prefeitura do Rio divulgou nesta terça-feira o esquema de mobilização para cinco dias de grandes eventos na cidade. As mudanças começam nesta quarta, com as atividades de comemoração do Dia da Independência e o jogo do Flamengo, à noite, no Maracanã, e seguem de quinta a domingo com a segunda semana do festival Rock in Rio.

A mudança mais visível será em Copacabana, onde a pista da Avenida Atlântica no sentido Ipanema não terá a mão invertida como acontece normalmente nos feriados. Além disso o trecho entre as ruas Figueiredo Magalhães e Joaquim Nabuco serão interditados das 7h às 20h. A pista sentido Leme será fechada para veículos durante todo o dia.

Não haverá esquema especial de transporte para quem for às atividades programadas para Copacabana. Tanto o metrô quanto os ônibus circularão com horários normais para um feriado, sem reforço por conta do evento A prefeitura orienta as pessoas que forem assistir ao ator cívico pelo 7 de setembro a priorizar o uso do metrô para chegar e sair de Copacabana.

Além das comemorações oficiais pela Independência está programada uma motociada de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O cortejo entre Flamengo e Copacabana não será feito pelas pista do Aterro que serão fechadas, como de costume nos feriados, para lazer. O prefeito Eduardo Paes disse que não haverá esquema especial de fiscalização para os motociclistas.

— É uma manifestação legítima e democrática, então a prefeitura não criará qualquer tipo de constrangimento. É claro que contamos com o bom senso das pessoas para usarem capacete e se comportarem de acordo com as leis de trânsito, mas não teremos esquema especial de fiscalização — disse o prefeito. O mesmo vale para os ônibus de caravanas que estão se organizando para vir ao evento. A prefeitura não pretende impedir a passagem, mas o estacionamento em Copacabana não será permitido. Como sugestão a prefeitura sugere a área próxima à Praça Paris para parada dos coletivos.

