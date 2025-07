'Jurassic World: Recomeço' traz dinossauros à vida em evento inédito em São Paulo; veja data e valor

"Jurassic World: Recomeço" chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 3. E quem for assistir no fim de semana já tem programação para depois do filme: no sábado, 5, estreia a primeira experiência imersiva da nova franquia de dinossauros no Shopping Metrô Tatuapé, na Zona Leste da capital.

A exposição promete uma imersão no universo da saga, com cenários imersivos e dinossauros hiper-realistas. Para as crianças, o evento também traz atividades radicais como tirolesa, trampolins e trilhas, além de várias outras experiências interativas.

O filme, estrelado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, acompanha Zora Bennett, que lidera uma equipe de agentes habilidosos até o lugar mais perigoso da Terra, uma instalação de pesquisa em uma ilha do Jurassic Park original. A missão deles é obter material genético de dinossauros cujo DNA pode trazer benefícios que salvam vidas para a humanidade. À medida que a expedição ultrassecreta se torna cada vez mais arriscada, eles logo fazem uma descoberta sinistra e chocante que esteve escondida do mundo por décadas.

O grande objetivo dessa experiência, segundo Danielle Paulino, sócia-fundadora da 2a1 Cenografia, responsável pela produção, é proporcionar aos participantes uma experiência para além das telas. "Nossa missão é transformar sonhos em experiências físicas e sensoriais, com algo que vá além da imaginação. Não é apenas uma atração, mas uma oportunidade de viver o universo dos dinossauros", destaca.

'Jurassic World: Recomeço': veja fotos da exposição no Shopping Tatuapé

Até quando a exposição de 'Jurassic World' fica disponível?

O evento estará disponível para visitação a partir deste sábado, 5, e fica em cartaz até 12 de outubro de 2025. O local fica aberto de quarta a sábado, das 10h30 às 22h; e aos domingos e feriados das 11h30 às 21h. As sessões iniciam a cada 60 minutos, com 10 minutos de intervalo.

Como chegar à experiência de 'Jurassic World'?

A exposição está localizada no Shopping Metrô Tatuapé - Piso G4, Zona Leste de São Paulo. É possível chegar pelo metrô, na Linha 3-Vermelha, estação Tatuapé.

Quanto custam os ingressos da experiência 'Jurassic World: Rebirth'?

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria oficial física dentro do shopping ou online, pelo site da Fever. Os valores variam entre R$ 25 a R$ 155.

Qual é a classificação indicativa da experiência de 'Jurassic World'?

O evento é livre para todas as idades. Crianças de 3 a 14 anos devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. Crianças com menos de 2 anos poderão entrar gratuitamente.