Morre Julian McMahon, Dr. Destino de 'Quarteto Fantástico', aos 56 anos A notícia foi confirmada pela sua esposa, Kelly McMahon, que compartilhou um comunicado com a imprensa americana

AUSTIN, TEXAS - MARCH 10: Julian McMahon speaks on stage during the North American premiere of 'The Surfer' Q&A session during the 2025 SXSW Conference and Festival at ZACH Theatre on March 10, 2025 in Austin, Texas. (Photo by Marcus Ingram/Getty Images for The Surfer) (Marcus Ingram/Getty Images for The Surfer)