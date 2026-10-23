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Rock the Mountain 2026: veja os horários do lineup, ingressos e como chegar

13ª edição do festival em Itaipava (RJ) terá shows de Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo e M.I.A.; ainda há ingressos para o segundo fim de semana

Rock the Mountain 2026: veja programação completa do festival (Gabriel na Foto / Exame)

Rock the Mountain 2026: veja programação completa do festival (Gabriel na Foto / Exame)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14h08.

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RESUMO ＋

O festival de música Rock the Mountain divulgou, a uma semana da 13ª edição, os horários e a divisão por palcos para 2026. O evento ocorre em Itaipava, no Rio de Janeiro, de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro, com shows de Anitta, Jorge Ben Jor, Ivete Sangalo e M.I.A.

A uma semana do início da 13ª edição, o Rock the Mountain divulgou a programação completa com os horários e a divisão por palcos para 2026. O festival acontece no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

Como nas outras edições, será realizado em dois fins de semana, com programação espelhada: de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro. Os últimos ingressos para o segundo final de semana seguem à venda na página oficial do evento.

Com expectativa de reunir cerca de 150 mil pessoas, o evento aposta em uma experiência multicultural que combina música, arte, ativações e uma praça de alimentação 100% vegetariana. O lineup principal deste ano traz nomes como Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo, M.I.A., Jorja Smith, Paulinho da Viola e o projeto Dominguinho (com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho).

Além dos palcos principais (Floresta, Estrela e Aurora), o festival conta com espaços temáticos como Roda de Samba, Coreto, Casa do Rock, Fervo, Magic Drags e Reggae Yard.

Rock the Mountain 2026: veja os horários do 1º final de semana

Sexta-feira (30/10)

Palco Floresta (Vivo)

  • 17h40 - 18h30: Sued Nunes
  • 19h30 - 20h20: Jah-Van
  • 21h30 - 22h20: M.I.A.
  • 23h30 - 01h00: Jorge Ben Jor

Palco Estrela

  • 16h50 - 17h40: Jéssica Gaspar
  • 18h30 - 19h20: Tássia Reis
  • 20h30 - 21h20: Gaby Amarantos
  • 22h30 - 23h20: Dexter convida L7NNON e Djonga

Palco Aurora (Heineken)

  • 16h20 - 17h10: Héloa
  • 17h50 - 18h50: Fitti
  • 20h00 - 21h00: Terno Rei
  • 22h10 - 23h00: Melody
  • 01h00 - 02h00: Major RD

Destaques dos Palcos Alternativos (Sexta)

  • Samba: De Samba Para Todos (18h10) e Samba que Elas Querem (21h10)
  • Mov.Dome: Beatflavor (18h50), Bernardo Campos (21h00) e Alexiz BCX (23h00)
  • Magic Drags: Pambelli (20h00), Ravena Creole (22h00), Melina Blley (00h00) e Felipe Mar (02h00)
  • Coreto: Thaysa Pizzolato (18h00), Clara Ribeiro (19h30), Dupê (21h20), Cabra Guaraná (22h30) e Heavy Love (01h00)

Sábado (31/10)

Palco Floresta (Vivo)

  • 13h30 - 14h30: Claudya
  • 15h50 - 16h50: Fran
  • 18h00 - 18h50: Falamansa
  • 20h00 - 21h30: Anitta
  • 22h45 - 23h35: Kevin O Chris

Palco Estrela

  • 14h40 - 15h40: Leci Brandão
  • 17h00 - 17h50: Barão Vermelho
  • 19h00 - 19h50: Marcelo D2
  • 21h40 - 22h40: Duquesa
  • 23h40 - 00h30: O Kannalha

Palco Aurora (Heineken)

  • 12h30 - 13h30: Ayô Tupinambá
  • 15h00 - 15h50: Jadsa
  • 16h35 - 17h35: Los Mirlos
  • 19h10 - 20h00: Carol Biazin
  • 22h40 - 23h40: Julia Mestre
  • 00h30 - 01h30: Mind Enterprises

Destaques dos Palcos Alternativos (Sábado)

  • Samba: Só Damas (14h50), Sambarreira (18h00) e Samba da Volta (22h20)
  • Reggae Yard: Digitaldubs part. Dada Yute e Mistah Jordan (00h00)
  • Secreto (Red Bull): Carlos do Complexo (20h30), Miss Tacacá (22h00), Katy da Voz e as Abusadas (23h30) e Larinhx (02h30)
  • Magic Drags: Letrux DJ set (00h30) e V de Viadão (02h00)

Domingo (01/11)

Palco Floresta (Vivo)

  • 13h30 - 14h30: Dora Morelenbaum
  • 15h30 - 16h20: Paulinho da Viola
  • 17h30 - 18h40: Jorja Smith
  • 20h00 - 21h00: Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)
  • 22h10 - 23h10: Ivete Sangalo

Palco Estrela

  • 14h30 - 15h30: Marcos Valle
  • 16h30 - 17h20: Priscila Senna
  • 18h50 - 19h50: Timbalada e Afrocidade
  • 21h10 - 22h00: Ebony
  • 23h10 - 00h10: FBC

Palco Aurora (Heineken)

  • 12h30 - 13h30: Filipe Toca
  • 14h20 - 15h10: Gretchen
  • 18h20 - 19h10: Toni Garrido
  • 20h15 - 21h15: Urias
  • 23h30 - 00h30: Midnight Generation

Destaques dos Palcos Alternativos (Domingo)

  • Samba: Ventre do Samba (14h50), Lu Carvalho canta Beth Carvalho (18h00) e Cozinha Arrumada (22h20)
  • Reggae Yard: Digitaldubs part. RT Malone, Victor Bhino e Negra Rê (00h00)
  • Secreto (Red Bull): Puterrier (23h30) e Sô Lyma (01h00)
  • Magic Drags: Horse Meat Disco (02h00)

Que horas começa o Rock the Mountain 2026?

Os ingressos são válidos para o fim de semana inteiro, mas não é permitido ficar no parque de um dia para o outro. Veja os horários de abertura e encerramento:

  • Sexta (30/10 e 6/11): portões às 16h, encerramento às 4h.
  • Sábado (31/10 e 7/11): portões às 12h, encerramento às 4h.
  • Domingo (1º/11 e 8/11): portões às 12h, encerramento às 2h da segunda-feira.

Quanto custa o ingresso para o Rock the Mountain 2026?

A venda dos passaportes para o primeiro fim de semana estão esgotadas. Para o segundo final de semana, a venda é realizada pela Sympla. O valor da taxa de conveniência é de 10% sobre cada bilhete, com parcelamento em até 12 vezes.

Confira os valores do lote atual:

  • Inteira: R$ 1.070 (+ R$ 107 de taxa)
  • Meia solidária (com doação de 1 kg de alimento): R$ 565 (+ R$ 56,50 de taxa)
  • Meia-entrada (estudantes, ID Jovem, menores de 21 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa)
  • Meia PcD (pessoa com deficiência e acompanhante): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa)
  • Promo Hit the Road (limite de até dois por compra): R$ 401,25 (+ R$ 40,13 de taxa)

Os bilhetes para o evento são nominais e exigem a apresentação de documento oficial com foto na entrada do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.

Como chegar ao Rock the Mountain?

O festival é realizado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Estrada União e Indústria, 10.000, Itaipava — Petrópolis). O local não possui estacionamento para o público geral.

A organização recomenda a utilização do transfer oficial do evento, operado pela BusUp com vendas pelo site oficial. Os valores de ida começam em R$ 67,50 (saindo de Petrópolis ou Teresópolis), R$ 99,50 (com saídas da estação de metrô Glória, no Rio de Janeiro, e de Niterói) e R$ 262,50 (saindo da Barra Funda, em São Paulo). A reserva de volta é feita em etapa separada.

O que pode e não pode levar?

Para evitar imprevistos na revista da entrada, confira as principais orientações de segurança e infraestrutura do evento:

  • O que é permitido: garrafas de água em plástico transparente, garrafas térmicas vazias, cadeiras de camping e até três unidades de lanches industrializados lacrados, frutas cortadas ou sanduíches em sacos plásticos transparentes.
  • O que é proibido: embalagens de vidro, latas, bebidas alcoólicas, potes rígidos com tampa, coolers, guarda-chuvas, desodorantes aerossóis, pau de selfie, drones e equipamentos fotográficos profissionais.
  • Copos reutilizáveis: o festival disponibiliza copos oficiais por R$ 15 (com reembolso no caixa mediante devolução ao final do evento). É permitido levar o próprio copo de casa, desde que não seja de vidro.
  • Lockers: os armários para guarda de pertences devem ser reservados previamente através dos links oficiais do evento.
  • Acessibilidade e classificação: A classificação etária é de 18 anos. Menores têm acesso permitido apenas acompanhados pelos pais ou tutores legais, que devem permanecer no local durante todo o evento. O festival oferece estrutura com intérpretes de Libras e audiodescrição nos palcos principais, além de sala de descompressão destinada a pessoas neurodivergentes.

'Perguntas frequentes'

Quando acontece o Rock the Mountain 2026? ＋

O Rock the Mountain 2026 acontece em dois fins de semana, de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro. A programação será espelhada nas duas etapas.

Quais são os principais shows do Rock the Mountain 2026? ＋

O lineup principal inclui Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo, M.I.A., Jorja Smith, Paulinho da Viola e Dominguinho, projeto de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho. As atrações se dividem entre os palcos Floresta, Estrela, Aurora e espaços temáticos.

Que horas começa e termina o Rock the Mountain 2026? ＋

Às sextas-feiras, os portões abrem às 16h e o evento termina às 4h; aos sábados, a programação vai das 12h às 4h. Aos domingos, os portões abrem às 12h e o festival termina às 2h da segunda-feira.

Quanto custa o ingresso para o Rock the Mountain 2026? ＋

Os passaportes do primeiro fim de semana estão esgotados, enquanto os ingressos para o segundo custam de R$ 401,25 a R$ 1.070, antes da taxa de conveniência de 10%. Os bilhetes são nominais, e a entrada exige documento oficial com foto.

Onde acontece o Rock the Mountain 2026 e como chegar? ＋

O festival ocorre no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, na Estrada União e Indústria, 10.000, em Itaipava, Petrópolis. Como o local não oferece estacionamento para o público geral, a organização recomenda o transfer oficial operado pela BusUp, com trajetos a partir de Petrópolis, Teresópolis, Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo.

O que pode levar ao Rock the Mountain 2026? ＋

O público pode levar garrafas plásticas transparentes, garrafas térmicas vazias, cadeiras de camping, copos que não sejam de vidro e até três lanches nas condições indicadas pelo festival. Vidros, latas, bebidas alcoólicas, coolers, guarda-chuvas, aerossóis, drones e equipamentos fotográficos profissionais são proibidos.

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