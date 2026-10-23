Rock the Mountain 2026: veja os horários do lineup, ingressos e como chegar

RESUMO ＋ O festival de música Rock the Mountain divulgou, a uma semana da 13ª edição, os horários e a divisão por palcos para 2026. O evento ocorre em Itaipava, no Rio de Janeiro, de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro, com shows de Anitta, Jorge Ben Jor, Ivete Sangalo e M.I.A.

A uma semana do início da 13ª edição, o Rock the Mountain divulgou a programação completa com os horários e a divisão por palcos para 2026. O festival acontece no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

Como nas outras edições, será realizado em dois fins de semana, com programação espelhada: de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro. Os últimos ingressos para o segundo final de semana seguem à venda na página oficial do evento.

Com expectativa de reunir cerca de 150 mil pessoas, o evento aposta em uma experiência multicultural que combina música, arte, ativações e uma praça de alimentação 100% vegetariana. O lineup principal deste ano traz nomes como Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo, M.I.A., Jorja Smith, Paulinho da Viola e o projeto Dominguinho (com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho).

Além dos palcos principais (Floresta, Estrela e Aurora), o festival conta com espaços temáticos como Roda de Samba, Coreto, Casa do Rock, Fervo, Magic Drags e Reggae Yard.

Rock the Mountain 2026: veja os horários do 1º final de semana

Sexta-feira (30/10)

Palco Floresta (Vivo)

17h40 - 18h30: Sued Nunes

Sued Nunes 19h30 - 20h20: Jah-Van

Jah-Van 21h30 - 22h20: M.I.A.

M.I.A. 23h30 - 01h00: Jorge Ben Jor

Palco Estrela

16h50 - 17h40: Jéssica Gaspar

Jéssica Gaspar 18h30 - 19h20: Tássia Reis

Tássia Reis 20h30 - 21h20: Gaby Amarantos

Gaby Amarantos 22h30 - 23h20: Dexter convida L7NNON e Djonga

Palco Aurora (Heineken)

16h20 - 17h10: Héloa

Héloa 17h50 - 18h50: Fitti

Fitti 20h00 - 21h00: Terno Rei

Terno Rei 22h10 - 23h00: Melody

Melody 01h00 - 02h00: Major RD

Destaques dos Palcos Alternativos (Sexta)

Samba: De Samba Para Todos (18h10) e Samba que Elas Querem (21h10)

De Samba Para Todos (18h10) e Samba que Elas Querem (21h10) Mov.Dome: Beatflavor (18h50), Bernardo Campos (21h00) e Alexiz BCX (23h00)

Beatflavor (18h50), Bernardo Campos (21h00) e Alexiz BCX (23h00) Magic Drags: Pambelli (20h00), Ravena Creole (22h00), Melina Blley (00h00) e Felipe Mar (02h00)

Pambelli (20h00), Ravena Creole (22h00), Melina Blley (00h00) e Felipe Mar (02h00) Coreto: Thaysa Pizzolato (18h00), Clara Ribeiro (19h30), Dupê (21h20), Cabra Guaraná (22h30) e Heavy Love (01h00)

Sábado (31/10)

Palco Floresta (Vivo)

13h30 - 14h30: Claudya

Claudya 15h50 - 16h50: Fran

Fran 18h00 - 18h50: Falamansa

Falamansa 20h00 - 21h30: Anitta

Anitta 22h45 - 23h35: Kevin O Chris

Palco Estrela

14h40 - 15h40: Leci Brandão

Leci Brandão 17h00 - 17h50: Barão Vermelho

Barão Vermelho 19h00 - 19h50: Marcelo D2

Marcelo D2 21h40 - 22h40: Duquesa

Duquesa 23h40 - 00h30: O Kannalha

Palco Aurora (Heineken)

12h30 - 13h30: Ayô Tupinambá

Ayô Tupinambá 15h00 - 15h50: Jadsa

Jadsa 16h35 - 17h35: Los Mirlos

Los Mirlos 19h10 - 20h00: Carol Biazin

Carol Biazin 22h40 - 23h40: Julia Mestre

Julia Mestre 00h30 - 01h30: Mind Enterprises

Destaques dos Palcos Alternativos (Sábado)

Samba: Só Damas (14h50), Sambarreira (18h00) e Samba da Volta (22h20)

Só Damas (14h50), Sambarreira (18h00) e Samba da Volta (22h20) Reggae Yard: Digitaldubs part. Dada Yute e Mistah Jordan (00h00)

Digitaldubs part. Dada Yute e Mistah Jordan (00h00) Secreto (Red Bull): Carlos do Complexo (20h30), Miss Tacacá (22h00), Katy da Voz e as Abusadas (23h30) e Larinhx (02h30)

Carlos do Complexo (20h30), Miss Tacacá (22h00), Katy da Voz e as Abusadas (23h30) e Larinhx (02h30) Magic Drags: Letrux DJ set (00h30) e V de Viadão (02h00)

Domingo (01/11)

Palco Floresta (Vivo)

13h30 - 14h30: Dora Morelenbaum

Dora Morelenbaum 15h30 - 16h20: Paulinho da Viola

Paulinho da Viola 17h30 - 18h40: Jorja Smith

Jorja Smith 20h00 - 21h00: Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)

Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho) 22h10 - 23h10: Ivete Sangalo

Palco Estrela

14h30 - 15h30: Marcos Valle

Marcos Valle 16h30 - 17h20: Priscila Senna

Priscila Senna 18h50 - 19h50: Timbalada e Afrocidade

Timbalada e Afrocidade 21h10 - 22h00: Ebony

Ebony 23h10 - 00h10: FBC

Palco Aurora (Heineken)

12h30 - 13h30: Filipe Toca

Filipe Toca 14h20 - 15h10: Gretchen

Gretchen 18h20 - 19h10: Toni Garrido

Toni Garrido 20h15 - 21h15: Urias

Urias 23h30 - 00h30: Midnight Generation

Destaques dos Palcos Alternativos (Domingo)

Samba: Ventre do Samba (14h50), Lu Carvalho canta Beth Carvalho (18h00) e Cozinha Arrumada (22h20)

Ventre do Samba (14h50), Lu Carvalho canta Beth Carvalho (18h00) e Cozinha Arrumada (22h20) Reggae Yard: Digitaldubs part. RT Malone, Victor Bhino e Negra Rê (00h00)

Digitaldubs part. RT Malone, Victor Bhino e Negra Rê (00h00) Secreto (Red Bull): Puterrier (23h30) e Sô Lyma (01h00)

Puterrier (23h30) e Sô Lyma (01h00) Magic Drags: Horse Meat Disco (02h00)

Que horas começa o Rock the Mountain 2026?

Os ingressos são válidos para o fim de semana inteiro, mas não é permitido ficar no parque de um dia para o outro. Veja os horários de abertura e encerramento:

Sexta (30/10 e 6/11): portões às 16h, encerramento às 4h.

portões às 16h, encerramento às 4h. Sábado (31/10 e 7/11): portões às 12h, encerramento às 4h.

portões às 12h, encerramento às 4h. Domingo (1º/11 e 8/11): portões às 12h, encerramento às 2h da segunda-feira.

Quanto custa o ingresso para o Rock the Mountain 2026?

A venda dos passaportes para o primeiro fim de semana estão esgotadas. Para o segundo final de semana, a venda é realizada pela Sympla. O valor da taxa de conveniência é de 10% sobre cada bilhete, com parcelamento em até 12 vezes.

Confira os valores do lote atual:

Inteira: R$ 1. 070 (+ R$ 107 de taxa)

Meia solidária (com doação de 1 kg de alimento): R$ 565 (+ R$ 56, 50 de taxa)

Meia-entrada (estudantes, ID Jovem, menores de 21 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 535 (+ R$ 53, 50 de taxa)

Meia PcD (pessoa com deficiência e acompanhante): R$ 535 (+ R$ 53, 50 de taxa)

Promo Hit the Road (limite de até dois por compra): R$ 401, 25 (+ R$ 40, 13 de taxa)

Os bilhetes para o evento são nominais e exigem a apresentação de documento oficial com foto na entrada do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.

Como chegar ao Rock the Mountain?

O festival é realizado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Estrada União e Indústria, 10.000, Itaipava — Petrópolis). O local não possui estacionamento para o público geral.

A organização recomenda a utilização do transfer oficial do evento, operado pela BusUp com vendas pelo site oficial. Os valores de ida começam em R$ 67,50 (saindo de Petrópolis ou Teresópolis), R$ 99,50 (com saídas da estação de metrô Glória, no Rio de Janeiro, e de Niterói) e R$ 262,50 (saindo da Barra Funda, em São Paulo). A reserva de volta é feita em etapa separada.

O que pode e não pode levar?

Para evitar imprevistos na revista da entrada, confira as principais orientações de segurança e infraestrutura do evento:

O que é permitido: garrafas de água em plástico transparente, garrafas térmicas vazias, cadeiras de camping e até três unidades de lanches industrializados lacrados, frutas cortadas ou sanduíches em sacos plásticos transparentes.

O que é proibido: embalagens de vidro, latas, bebidas alcoólicas, potes rígidos com tampa, coolers, guarda-chuvas, desodorantes aerossóis, pau de selfie, drones e equipamentos fotográficos profissionais.

Copos reutilizáveis: o festival disponibiliza copos oficiais por R$ 15 (com reembolso no caixa mediante devolução ao final do evento). É permitido levar o próprio copo de casa, desde que não seja de vidro.

Lockers: os armários para guarda de pertences devem ser reservados previamente através dos links oficiais do evento.

Acessibilidade e classificação: A classificação etária é de 18 anos. Menores têm acesso permitido apenas acompanhados pelos pais ou tutores legais, que devem permanecer no local durante todo o evento. O festival oferece estrutura com intérpretes de Libras e audiodescrição nos palcos principais, além de sala de descompressão destinada a pessoas neurodivergentes.