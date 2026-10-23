Rock the Mountain 2026: veja os horários do lineup, ingressos e como chegar

Rock the Mountain 2026: veja programação completa do festival (Gabriel na Foto / Exame)
Repórter de Casual
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14h08.
O festival de música Rock the Mountain divulgou, a uma semana da 13ª edição, os horários e a divisão por palcos para 2026. O evento ocorre em Itaipava, no Rio de Janeiro, de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro, com shows de Anitta, Jorge Ben Jor, Ivete Sangalo e M.I.A.
A uma semana do início da 13ª edição, o Rock the Mountain divulgou a programação completa com os horários e a divisão por palcos para 2026. O festival acontece no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.
Como nas outras edições, será realizado em dois fins de semana, com programação espelhada: de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro. Os últimos ingressos para o segundo final de semana seguem à venda na página oficial do evento.
Com expectativa de reunir cerca de 150 mil pessoas, o evento aposta em uma experiência multicultural que combina música, arte, ativações e uma praça de alimentação 100% vegetariana. O lineup principal deste ano traz nomes como Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo, M.I.A., Jorja Smith, Paulinho da Viola e o projeto Dominguinho (com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho).
Além dos palcos principais (Floresta, Estrela e Aurora), o festival conta com espaços temáticos como Roda de Samba, Coreto, Casa do Rock, Fervo, Magic Drags e Reggae Yard.
Palco Floresta (Vivo)
Palco Estrela
Palco Aurora (Heineken)
Destaques dos Palcos Alternativos (Sexta)
Palco Floresta (Vivo)
Palco Estrela
Palco Aurora (Heineken)
Destaques dos Palcos Alternativos (Sábado)
Palco Floresta (Vivo)
Palco Estrela
Palco Aurora (Heineken)
Destaques dos Palcos Alternativos (Domingo)
Os ingressos são válidos para o fim de semana inteiro, mas não é permitido ficar no parque de um dia para o outro. Veja os horários de abertura e encerramento:
A venda dos passaportes para o primeiro fim de semana estão esgotadas. Para o segundo final de semana, a venda é realizada pela Sympla. O valor da taxa de conveniência é de 10% sobre cada bilhete, com parcelamento em até 12 vezes.
Confira os valores do lote atual:
Os bilhetes para o evento são nominais e exigem a apresentação de documento oficial com foto na entrada do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.
O festival é realizado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Estrada União e Indústria, 10.000, Itaipava — Petrópolis). O local não possui estacionamento para o público geral.
A organização recomenda a utilização do transfer oficial do evento, operado pela BusUp com vendas pelo site oficial. Os valores de ida começam em R$ 67,50 (saindo de Petrópolis ou Teresópolis), R$ 99,50 (com saídas da estação de metrô Glória, no Rio de Janeiro, e de Niterói) e R$ 262,50 (saindo da Barra Funda, em São Paulo). A reserva de volta é feita em etapa separada.
Para evitar imprevistos na revista da entrada, confira as principais orientações de segurança e infraestrutura do evento:
O Rock the Mountain 2026 acontece em dois fins de semana, de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro. A programação será espelhada nas duas etapas.
O lineup principal inclui Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo, M.I.A., Jorja Smith, Paulinho da Viola e Dominguinho, projeto de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho. As atrações se dividem entre os palcos Floresta, Estrela, Aurora e espaços temáticos.
Às sextas-feiras, os portões abrem às 16h e o evento termina às 4h; aos sábados, a programação vai das 12h às 4h. Aos domingos, os portões abrem às 12h e o festival termina às 2h da segunda-feira.
Os passaportes do primeiro fim de semana estão esgotados, enquanto os ingressos para o segundo custam de R$ 401,25 a R$ 1.070, antes da taxa de conveniência de 10%. Os bilhetes são nominais, e a entrada exige documento oficial com foto.
O festival ocorre no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, na Estrada União e Indústria, 10.000, em Itaipava, Petrópolis. Como o local não oferece estacionamento para o público geral, a organização recomenda o transfer oficial operado pela BusUp, com trajetos a partir de Petrópolis, Teresópolis, Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo.
O público pode levar garrafas plásticas transparentes, garrafas térmicas vazias, cadeiras de camping, copos que não sejam de vidro e até três lanches nas condições indicadas pelo festival. Vidros, latas, bebidas alcoólicas, coolers, guarda-chuvas, aerossóis, drones e equipamentos fotográficos profissionais são proibidos.