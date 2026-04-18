Aos 44 anos, Natalie Portman está grávida do terceiro filho: 'Sei que é um privilégio e um milagre'

A atriz Natalie Portman anunciou que está grávida pela terceira vez. Aos 44 anos, a artista confirmou a gestação nesta sexta-feira, 17, em entrevista à revista Harper’s Bazaar. Ela é casada com o produtor musical francês Tanguy Destable.

“Tanguy e eu estamos muito animados. Estou muito grata. Sei que é um privilégio e um milagre”, afirmou a atriz. A gravidez de Natalie Portman marca um novo momento na vida pessoal da artista, que já é mãe de dois filhos, Aleph, de 14 anos, e Amalia, de 9, frutos de seu casamento anterior com o coreógrafo Benjamin Millepied.

Segundo ela, a nova gestação tem sido tranquila. “Tenho mais energia do que imaginava”, afirmou, destacando que a experiência é semelhante às anteriores.

Durante a gravidez, Natalie Portman contou que tem mantido uma rotina ativa, com atividades como natação e exercícios de gyrotonic — método de exercícios funcional e holístico que utiliza equipamentos especializados — para “se manter forte”. Ela também destacou que tem passado mais tempo com os filhos, o que definiu como “sempre o melhor”.

Portman também comentou sobre a complexidade do tema. “Cresci ouvindo sobre como é difícil engravidar”, disse a atriz, filha de um especialista em fertilidade. “Tenho tantas pessoas que amo que passaram por muita dificuldade com isso que também quero ser respeitosa em relação a esse tema. É algo tão bonito e alegre, e ao mesmo tempo não é algo fácil.”