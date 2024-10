São Paulo quer estimular chegada de visitantes italianos

São Paulo quer atrair turistas italianos e fazer com que, para além do grande centro de negócios formado pela maior cidade da América Latina e cidades do entorno, destinos turísticos do interior sejam cada vez mais conhecidos no mapa dos europeus. Segundo dados do governo do Estado, o fluxo de visitantes vindos da Itália foi 21,7% maior no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período de 2023.

Para divulgar as rotas de turismo, uma equipe da secretaria estadual de Turismo visitou a Itália neste mês, e participou de compromissos no parlamento e na embaixada brasileira em Roma. Como forma de entender quais ações podem ser desenvolvidas para ampliar as possibilidades para a chegada de mais visitantes, a comitiva realizou uma reunião com empresários do setor e representantes de uma companhia aérea. Ao final, mais de 70 agências e operadoras de turismo participaram.

São Paulo lidera a lista de estados com o maior volume de entrada de estrangeiros no país. E segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, em parceria com a consultoria Sprint Dados, a capital paulista foi o destino mais vendido pelas operadoras entre as cidades brasileiras no primeiro semestre. Também houve um forte aumento na venda de pacotes para outros destinos do estado, no interior e em cidades litorâneas.

Guarulhos movimenta 20 milhões de passageiros

Nos seis primeiros meses deste ano, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, movimentou 20,7 milhões de passageiros, ou seja, uma média de 114 mil viajantes por dia. O número é superior ao observado no mesmo período do ano passado, que foi de 19 milhões de passageiros que embarcaram e desembarcaram pelo maior complexo aeroportuário do país.

Segundo as informações da concessionária que administra o aeroporto, voos internacionais movimentaram em média 42 mil passageiros por dia, totalizando 210 operações. Guarulhos ligou os viajantes a 46 localidades em quatro continentes. As rotas com mais passageiros em junho foram Santiago, Buenos Aires, Madrid e Miami.

Na próxima semana, a Esfera Brasil realiza o II Fórum Internacional, em Roma. Com debates sobre cooperação internacional, segurança alimentar e sustentabilidade, os diálogos podem ser assistidos ao vivo pelo canal da Esfera no Youtube. Assine e ative as notificações para receber informações sobre o início de cada painel.