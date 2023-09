Joe Jonas e Sophie Turner anunciam divórcio; veja o patrimônio de cada um

Joe Jonas e Sophie Turner confirmaram nesta quarta-feira, 6, que entraram com um pedido de divórcio após quatro anos de casamento. O processo judicial para o rompimento da união foi solicitado em Miami, na Flórida (EUA).

Em uma postagem no Instagram, a atriz, conhecida por seu papel como Sansa Stark na série "Game of Thrones" (HBO), disse que ela e o cantor norte-americano “decidiram terminar amigavelmente o casamento”.

Vocalista da banda Jonas Brothers, Joe Jonas supostamente tomou a iniciativa de dar entrada no divórcio e quer guarda compartilhada das crianças. Ele e Sophie têm um acordo pré-nupcial, segundo o processo.

Após o anúncio da separação, os representantes do casal afimaram que o divórcio ocorre depois de “quatro anos maravilhosos de casamento” e pediram privacidade para as duas filhas de Joe e Sophie.

De acordo com documentos obtidos pela revista norte-americana People, o pedido de dissolução do casamento feito por Joe Jonas alega que o casamento está "irremediavelmente desfeito".

História do casal

Sophie Turner e Joe Jonas se conheceram em meados de 2016. Mas, o irmão mais novo de Jonas, Nick, confirmou nas redes sociais que o namoro do casal começou em 2017. Naquele ano, a atriz declarou à imprensa que se tratava de “um relacionamento muito privado”.

Eles ficaram noivos em outubro de 2017 e se casaram em maio de 2019 em Las Vegas. O casamento foi realizado por um imitador de Elvis Presley, após o show dos Jonas Brothers no Billboard Music Awards. O casal também fez um segundo casamento luxuoso na França em junho.

A inglesa deu à luz a primeiro filha do casal, Willa, em 2020 e a segunda, em julho do ano passado. O nome do bebê mais novo ainda não foi divulgado.

Qual o patrimônio de Joe Jonas e Sophie Turner?

Segundo a revista Forbes, estima-se que Joe Jonas possua fortuna avaliada em US$ 50 milhões, construída por quase duas décadas de trabalhos com a banda Jonas Brothers, projetos solo e parcerias comerciais com grandes marcas. Já Sophie Turner dispõe de um patrimônio líquido estimado em US$ 12 milhões.

Em agosto, o casal vendeu uma mansão por US$ 15 milhões. Localizada em Bay Point, em Miami, a propriedade conta com seis quartos e um spa em um condomínio fechado.