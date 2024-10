Conheça Danyang, cidade chinesa que é o maior centro de fabricação de lentes do mundo

A cidade de Danyang, na província chinesa de Jiangsu, é o maior centro de fabricação de lentes do mundo. Com mais de 1.600 empresas de produção de óculos e indústrias relacionadas, a cidade produz mais de 400 milhões de pares de lentes por ano, ou aproximadamente 70% do total da China e cerca de metade da produção global.

Atualmente, Danyang recebe mais de 15 milhões de pedidos de lentes personalizadas anualmente de clientes internacionais. Quando um cliente na Europa encomenda um par de óculos personalizados de uma loja óptica, o pedido é transmitido a um fornecedor de lentes em Danyang. O fornecedor então imediatamente começa a produção, aproveitando uma cadeia industrial completa que integra design, fabricação, vendas e logística de óculos. Todo esse processo leva apenas uma semana.

Nos últimos anos, para apoiar as empresas locais na expansão dos mercados externos, o governo de Danyang implementou um pacote de políticas de apoio, incluindo a promoção da transformação inteligente e a atualização digital das empresas de ótica, além da estabilização do emprego, a facilitação do comércio eletrônico transfronteiriço e a assistência com os reembolsos de impostos de exportação.

No primeiro semestre de 2024, as empresas de ótica de Danyang relataram exportações de mais de RMB 2,57 bilhões (aproximadamente US$ 365,6 milhões), um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior.

O desenvolvimento do comércio eletrônico transfronteiriço ampliou significativamente a base de clientes estrangeiros para as empresas de ótica de Danyang. Em 2021, um parque industrial de comércio eletrônico transfronteiriço de ótica foi inaugurado em Danyang. Hoje, o parque industrial abriga 68 empresas engajadas no comércio eletrônico. “Ao alavancar as plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço, conseguimos alcançar vendas diretas globais de óculos personalizados”, disse Hu Hongmei, vice-gerente geral da Jiangsu Taojing Co., Ltd., que se especializa na fabricação de lentes ópticas.

Segundo Hu, as vendas totais da empresa atingiram RMB 650 milhões em 2023 e, no primeiro semestre deste ano, as exportações da empresa excederam US$ 49 milhões, um aumento de 6,54% em relação ao ano anterior.

Nos últimos anos, as empresas de ótica de Danyang, esforçando-se para refinar seus produtos e fazer inovações tecnológicas, estão lançando mais de 3.000 novos produtos a cada ano, como óculos de sol cujas sombras podem mudar para nove cores diferentes, armações ultra-leves que flutuam na água, óculos personalizados criados usando tecnologia de escaneamento facial e lentes multifocais que ajudam a proteger a visão dos adolescentes. Cerca de 1.000 designers profissionais especializados em campos relacionados à ótica trabalham agora na cidade.

Além disso, Danyang estabeleceu um centro nacional de supervisão e inspeção da qualidade dos produtos ópticos e um centro de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Essas instituições não apenas enfatizam a melhoria da qualidade, mas também priorizam a proteção das inovações.