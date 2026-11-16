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Puma investe R$ 75 milhões e quer chegar a 50 lojas no Brasil

Com 25 lojas no país, marca planeja chegar a 50 unidades, após investir em infraestrutura. Estratégia inclui novos aportes e aposta em produtos de alta performance

Carlos Miguel Gagliardi, CEO da Puma Brasil: “Agora a gente vai acelerar novamente” (Puma/Divulgação)

Carlos Miguel Gagliardi, CEO da Puma Brasil: “Agora a gente vai acelerar novamente” (Puma/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 14h01.

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A fabricante alemã de artigos esportivos Puma quer dobrar sua operação no Brasil, de 25 para 50 lojas, com três a cinco inaugurações por ano. A companhia já investiu R$ 75 milhões em infraestrutura e prevê aplicar outros R$ 75 milhões. A estratégia prioriza corrida, futebol, treino e produtos acima de R$ 1.000.

O mercado brasileiro de artigos esportivos atrai marcas globais interessadas em crescer em categorias como corrida, futebol e treino. A disputa envolve desde a presença nas lojas até a capacidade de convencer consumidores a pagar mais por produtos com tecnologia e desempenho.

É nesse cenário que a alemã Puma quer dobrar de tamanho no Brasil. A companhia tem 25 lojas próprias no país e pretende chegar a 50 unidades. Para sustentar a expansão, já investiu R$ 75 milhões em infraestrutura e prevê uma nova rodada de investimento.

O movimento acontece depois de uma fase de crescimento acelerado. Segundo Carlos Miguel Gagliardi, CEO da Puma Brasil, a empresa precisou antecipar investimentos e reorganizar a operação para acompanhar o avanço dos negócios.

Agora, a companhia quer ampliar sua presença no varejo e ganhar espaço em categorias como corrida e treino, além de apostar em produtos de maior valor, com preços acima de R$ 1.000.

“Agora a gente vai acelerar novamente”, afirma Gagliardi. A estratégia passa por ampliar a rede de lojas, reforçar a estrutura logística e aumentar a oferta de produtos de maior valor agregado.

Para os próximos anos, o desafio será transformar os investimentos em vendas e participação de mercado.

O plano de expansão de lojas no Brasil

A expansão do varejo é uma das principais frentes de crescimento da marca no Brasil. A Puma tem 25 lojas próprias por aqui. Em 2024, eram cerca de 10 unidades. A meta agora é chegar a 50, com a abertura de três a cinco lojas por ano.

A companhia já mapeou locais onde gostaria de abrir novas unidades, mas a expansão depende da disponibilidade de espaços nos shopping centers. Segundo o executivo, os centros comerciais também têm demonstrado interesse em receber a marca.

"As lojas são uma forma de apresentar as diferentes categorias da companhia e ampliar o contato com consumidores que ainda associam a Puma principalmente ao futebol", explica o CEO.

A empresa pretende concentrar a comunicação em quatro frentes: corrida, futebol, treino e lifestyle, produtos esportivos incorporados ao vestuário cotidiano.

Investimento em infraestrutura

A expansão do varejo exige uma estrutura capaz de acompanhar o aumento das vendas. Por isso, a Puma já destinou R$ 75 milhões à infraestrutura brasileira. O investimento inclui o centro de distribuição em Cajamar, na Grande São Paulo, com cerca de 20 mil metros quadrados e sistemas de automação.

O aporte inicial já foi concluído.

“Já está 100% feito. Ainda temos para fazer mais 75 milhões”, afirma Gagliardi.

A preparação envolveu também mudanças internas. O executivo diz que a companhia reorganizou equipes e fortaleceu a liderança local para sustentar o próximo ciclo de crescimento.

“Eu sou muito feliz de falar que os diretores da Puma hoje são brasileiros”, afirma.

A estrutura logística também foi ampliada para dar conta do aumento da operação. Segundo Gagliardi, o centro de distribuição conta com automação e capacidade de processar até 1 milhão de itens.

A decisão de investir veio depois de um crescimento mais rápido do que o previsto. O CEO explicou que a companhia precisou antecipar a preparação da operação.

"A expectativa inicial era realizar essa transformação em cinco anos, mas o processo aconteceu em menos de três", diz.

Corrida é uma das principais apostas da Puma

A corrida aparece como uma das categorias prioritárias da companhia no Brasil. A Puma quer aproveitar o avanço da modalidade e conquistar consumidores que buscam tênis com tecnologia voltada à performance.

A estratégia envolve patrocínio de atletas, desenvolvimento de produtos e participação em eventos. Segundo Gagliardi, a marca passou de duas para quatro iniciativas ligadas à corrida no país.

O executivo também destaca a importância de demonstrar ao consumidor os diferenciais dos produtos.

A empresa aposta na experiência de uso para justificar a tecnologia e os preços praticados. “A gente acredita na tecnologia”, afirma Gagliardi.

A estratégia é relevante em um segmento no qual o consumidor encontra opções de diferentes faixas de preço. Para vender modelos mais caros, a companhia precisa mostrar na prática o que diferencia seus produtos e por que vale a pena pagar mais por eles.

O futebol continua sendo outra frente importante. A Puma mantém parcerias com clubes brasileiros e utiliza essas associações para fortalecer sua presença no mercado. A empresa também busca aproximar esporte e cultura, conectando futebol, música e comportamento.

“É uma parceria, e isso não acontece de graça”, afirma Gagliardi, ao comentar a relação da companhia com os clubes.

A intenção é ampliar o alcance da marca para além dos torcedores e chegar a consumidores interessados em moda esportiva e produtos para o dia a dia.

Tênis acima de R$ 1.000 e a disputa pelo consumidor

Outro eixo da expansão está no posicionamento dos produtos. A Puma quer ampliar a oferta de modelos de maior valor, com preços acima de R$ 1.000, especialmente em categorias ligadas à performance.

A estratégia acompanha uma disputa em que as marcas tentam convencer o consumidor de que tecnologia, conforto e desempenho justificam preços mais altos. Na corrida, isso envolve desde materiais até sistemas de amortecimento e modelos desenvolvidos para diferentes perfis de atletas.

Mas o preço também pode ser um obstáculo. Em um mercado com diferentes faixas de renda e opções de marcas nacionais e internacionais, conquistar espaço no segmento premium exige demonstrar ao consumidor o que ele ganha ao pagar mais.

Gagliardi reconhece que a concorrência continuará presente no mercado e defende que a disputa também estimula as empresas a melhorar seus produtos. Para a Puma, a aposta está na tecnologia e na possibilidade de o consumidor experimentar os modelos.

A companhia entra, assim, em uma nova etapa no Brasil. Depois de ampliar sua estrutura e reorganizar a operação, quer acelerar a expansão. “Eu já estou pronto para isso”, afirma o executivo.

'Perguntas frequentes'

Quantas lojas a Puma pretende ter no Brasil? ＋

A Puma pretende chegar a 50 lojas próprias no Brasil, o dobro das 25 unidades atuais. A companhia planeja abrir de três a cinco lojas por ano, conforme a disponibilidade de espaços em shopping centers.

Quanto a Puma vai investir em infraestrutura no Brasil? ＋

A Puma já investiu R$ 75 milhões em infraestrutura no Brasil e prevê aplicar outros R$ 75 milhões. O aporte inclui o centro de distribuição de Cajamar, na Grande São Paulo, com cerca de 20 mil metros quadrados e sistemas de automação.

Quais categorias são prioritárias para a expansão da Puma? ＋

A Puma pretende concentrar sua estratégia em corrida, futebol, treino e lifestyle, categoria que incorpora produtos esportivos ao vestuário cotidiano. A corrida aparece como uma das principais oportunidades de crescimento da marca no Brasil.

Qual é a capacidade do centro de distribuição da Puma? ＋

O centro de distribuição da Puma pode processar até 1 milhão de itens, segundo Carlos Miguel Gagliardi, CEO da Puma Brasil. A unidade fica em Cajamar e conta com sistemas de automação para sustentar a expansão da operação.

Por que a Puma quer vender produtos acima de R$ 1.000? ＋

A Puma quer ampliar a oferta de produtos de maior valor agregado, especialmente nas categorias ligadas à performance. Segundo Carlos Miguel Gagliardi, a marca aposta na tecnologia e na experiência de uso para demonstrar ao consumidor os diferenciais dos modelos mais caros.

Acompanhe tudo sobre:PumaEsportes

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