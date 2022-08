Jô Soares morre em São Paulo aos 84 anos

O ator, humorista, escritor e diretor Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês passado, segundo sua assessoria. O enterro e velório do corpo de Jô serão reservados à família e amigos.

Carreira

José Eugênio Soares nasceu em 1º de janeiro de 1938 no Rio de Janeiro. Foi humorista, apresentador de televisão, escritor, diretor e ator. Ele trabalhou nas emissoras Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record, SBT e na Globo.

Sua carreira como apresentador começou no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) com o programa “Jô Soares Onze e Meia”, que foi ao ar entre 1988 e 1999. Em 2000, o humorista iniciou aquele que se tornou seu programa mais famoso, o “Programa do Jô”, que terminou em 2016.

*Em atualização

