Jamie Foxx: estado de saúde do ator é incerto; veja o que se sabe

A família do vencedor do Oscar Jamie Foxx espera a recuperação do ator, mas está se preparando para que o pior aconteça, segundo informação do portal americano RadarOnline.

Uma fonte próxima da família afirmou ao portal que apesar das informações que ele estaria melhor, o problema de saúde de Foxx ainda está sendo investigado pelos médicos. "O pessoal de Jamie diz que ele está bem e melhorando, enquanto os médicos tentam entender o problema dele — mas ele não estaria num hospital há tanto tempo se estivesse minimamente bem", disse.

No início desta semana, outra fonte próxima da família afirmou que o quadro dele é estável. "Jamie está estável e não corre risco de morte agora. [Os médicos] estão fazendo mais exames e querem ter certeza de que ele ficará bem antes de permitir que ele saia do hospital", afirmou.

Por que Jamie Foxx está internado?

O ator foi internado no dia 11 de abril em um hospital de Atlanta, mas a causa não foi informada pela família. Corinne, de 29 anos, filha do ator, afirmou que ele passou por complicações médicas enquanto filmava seu próximo filme, "Back in Action", sem revelar detalhes.

"Queríamos compartilhar que meu pai teve uma complicação médica ontem. Felizmente, devido à ação rápida e ao bom cuidado, ele já está a caminho da recuperação. Sabemos quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período", disse o comunicado na época.