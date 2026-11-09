Diversidade não é pauta, é vantagem competitiva

Eu cresci sem saber o que era mercado financeiro.

Não porque ninguém me explicou — mas porque o mercado financeiro, naquela época, simplesmente não foi feito para o lugar onde eu estava. Não existia acesso.

Não existia linguagem. Não existia ponte.

E sabe qual foi o momento que mudou tudo?

Não foi um programa de inclusão. Não foi uma cota. Não foi um discurso bem intencionado numa conferência com coffee break de hotel cinco estrelas.

Foi uma oportunidade real e alguém que acreditou que eu era capaz de aproveitá-la.

O problema com a conversa de diversidade hoje

A maioria das empresas trata diversidade como gestão de imagem.

Contrata para foto. Publica relatório ESG. Coloca painel no evento. E quando a câmera apaga, as decisões voltam para a mesma mesa de sempre, com as mesmas vozes, tomando as mesmas decisões.

Isso não é inclusão. É teatro.

E o mais cruel: esse teatro termina prejudicando exatamente as pessoas que dizem querer ajudar porque cria a narrativa de que diversidade é um favor. Um gesto generoso de quem chegou antes.

Não é.

Diversidade é estratégia. E quem ainda não entendeu isso está perdendo dinheiro.

O que eu vi acontecer na prática

Quando você constrói equipes em mercados emergentes — LatAm, África, Sudeste Asiático — você para de contratar por currículo e começa a contratar por fome.

Fome de entender. De resolver. De crescer.

E aí você descobre uma coisa que nenhuma consultoria vai te dizer com essa clareza:

A pessoa que mais quer a oportunidade é a que mais vai fazer por ela.

Não porque é virtuosa. Porque entende o que está em jogo.

Eu já vi analistas de periferias brasileiras desmontarem problemas de infraestrutura de pagamentos que executivos sênior de Nova York não conseguiram resolver — não por falta de inteligência deles, mas por excesso de distância do problema.

Quem nunca sentiu a dor do sistema não consegue construir a solução do sistema.

Isso é vantagem competitiva. Não é caridade.

O erro do vitimismo e da hipocrisia Aqui vem a parte desconfortável.

Parte do movimento de diversidade se perdeu numa armadilha: transformou a origem em destino.

Como se vir de onde vim fosse, ao mesmo tempo, uma credencial e uma sentença.

Não é nenhuma das duas.

De onde você veio não define até onde você pode ir, mas também não garante nada. A origem não é currículo. É contexto. É ponto de partida. O que você faz com o caminho é outra história.

E quando a narrativa de inclusão vira narrativa de vítima permanente, ela faz o oposto do que promete: paralisa em vez de liberar. Define as pessoas pelo menor ponto da trajetória delas, não pelo maior.

O que transforma uma vida não é reconhecer a dor de alguém. É acreditar na capacidade dessa pessoa de superá-la.

O que funciona de verdade

Mentes diferentes, com objetivos em comum, constroem coisas que mentes iguais nunca conseguiriam imaginar.

Não porque a diferença é bonita. Porque a diferença resolve problemas que a uniformidade nem enxerga.

Na Transfero Academy, eu vi isso acontecer de dentro. Pessoas sem background financeiro aprendendo a operar com stablecoins, entender liquidez, construir lógica de mercado — não porque alguém fez um favor, mas porque alguém criou acesso real.

Educação com intenção. Conteúdo com aplicação.

E o que acontece quando você dá acesso real para quem nunca teve?

A pessoa não só aprende. Ela ensina de volta. Porque ela traz perspectivas que quem já estava dentro nunca teve.

Esse é o ciclo que ninguém conta.

A virada

Diversidade sem objetivo comum é ruído.

Inclusão sem oportunidade real é performance.

Mas quando você coloca pessoas diferentes — de origens, histórias e pontos de vista distintos — em torno de um problema real, com autonomia real e acesso real?

Você não cria apenas uma equipe mais justa.

Você cria uma equipe mais inteligente.

E inteligência coletiva, num mercado que muda a cada ciclo, é o ativo mais escasso que existe.

Conclusão

O que ninguém fala sobre inclusão é que ela exige coragem dos dois lados.

De quem chega — para não se definir pela escassez de onde veio. De quem já estava — para abrir mão do conforto da homogeneidade.

Como líder, aprendi que a formação de uma equipe não começa no currículo. Começa na capacidade de enxergar potencial onde o mercado ainda não olhou. E isso exige humildade intelectual — a mais rara das competências executivas.

Como construtor de impacto social, entendo que inclusão real não é um gesto. É uma aposta estrutural. É acreditar que o sistema financeiro, a educação e o mercado de trabalho funcionam melhor quando mais pessoas têm acesso a eles, não como beneficiários, mas como protagonistas. O Changing Lives Institute existe exatamente para isso: não para salvar ninguém, mas para criar as condições onde as pessoas salvam a si mesmas.

Como pessoa de mercado, sei que os próximos grandes movimentos financeiros — stablecoins, pagamentos cross-border, infraestrutura em mercados emergentes — serão construídos por pessoas que entendem esses mercados por dentro. Não por consultores que os observam de fora. A diversidade, aqui, não é pauta ESG. É modelo de negócio. Quem montar equipes capazes de operar em Lagos, em São Paulo, em Jacarta, em Dubai, em Nova York e em Lisboa ao mesmo tempo — vai vencer.

O mundo não muda com discurso.

Muda com infraestrutura — humana, financeira e intelectual.

E essa infraestrutura começa quando você para de perguntar de onde alguém veio, e passa a apostar em até onde essa pessoa pode chegar.

"O mercado financeiro global movimenta trilhões. E a maior parte das pessoas que mais precisam dele nunca teve acesso a uma conta bancária decente. Isso não é fatalidade — é falha de infraestrutura. E falha de infraestrutura tem solução."