Já ouviu falar em bolo de lichia? Sobremesa é obsessão nacional da Jamaica

Durante o Ano Novo Lunar de 1988, Selena Wong decidiu criar uma sobremesa especial para sua família em Kingston, Jamaica. Vinda de uma família de imigrantes chineses que chegaram à ilha no século XIX, Wong, uma confeiteira autodidata, usou lichias em calda para preparar um bolo leve, inspirado no tradicional morango com chantilly, que sempre foi popular na Jamaica.

De acordo com a reportagem do The New York Times, o bolo de lichia de Wong rapidamente se tornou um sucesso entre seus familiares e, em poucos anos, virou uma obsessão nacional. O bolo é agora um dos mais populares na Jamaica, vendido em supermercados e confeitarias. Sua popularidade se estendeu para cidades com grandes comunidades jamaicanas, como Miami.

Nos Estados Unidos, o bolo de lichia é um nicho entre confeiteiros caribenhos. Kay Chen, que emigrou da Jamaica para Miami em 1978, é uma dessas confeiteiras. Ela fez uma variedade de sobremesas, incluindo o bolo de lichia, que considera um bolo para ocasiões especiais. Nikki Stultz, outra confeiteira que vendia bolos de lichia em Miami, planeja retomar a produção após se mudar para Marietta, Geórgia.

Influência chinesa

As lichias são um dos ingredientes mais associados aos descendentes de imigrantes chineses, que chegaram ao Caribe no início do século XIX como trabalhadores contratados. A imigração chinesa deixou um impacto duradouro na culinária local, com as lichias se tornando um elemento essencial nas sobremesas jamaicanas.

Virginia Burke, autora do livro de receitas "Eat Caribbean", lembra que o bolo de lichia se tornou o favorito de sua mãe nos últimos 15 anos de vida. Burke, que não tem descendência chinesa, recorda comer lichias em calda com sorvete de baunilha nos restaurantes chineses da Jamaica quando era criança.

Embora as árvores de lichia tenham sido trazidas para a Jamaica no século XVIII, o fruto fresco raramente é usado no bolo devido ao seu ciclo de produção irregular e caro. Além disso, a maioria dos jamaicanos prefere comer a lichia fresca.

Selena Wong, cuja criação do bolo de lichia deu início ao seu negócio de confeitaria, recentemente abriu uma loja de sobremesas chamada The Bakery em Kingston. Ela é conhecida por seus bolos de casamento elaborados e também fez o bolo de casamento para a série "Black Cake" do Hulu.

O bolo de lichia, que começou como uma sobremesa familiar, se tornou uma parte essencial das celebrações jamaicanas e um símbolo da fusão cultural entre a Jamaica e a China. Hoje, ele é um testemunho da criatividade culinária e da herança multicultural da ilha.