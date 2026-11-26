A empresária paranaense Laura Virmond cresceu em uma família que trabalha com malas há gerações. Ela é bisneta de José Knopfholz, imigrante polonês que, ao lado do irmão Leão, fundou em 1933 a Irmãos Knopfholz Associados, negócio que deu origem à marca de malas IKA, registrada em 1948.

Filha de uma arquiteta, Laura desenvolveu desde cedo um interesse pelo design e pela estética dos objetos. Mais tarde, encontrou na indústria de bagagens uma oportunidade de unir esse repertório a um legado empresarial de 93 anos.

Em quatro anos, fez seis viagens à China para conhecer fornecedores e acompanhar os processos de desenvolvimento de produtos. Uma de suas referências era a Rimowa, marca internacional de malas de luxo que fez da bagagem um acessório de moda.

O resultado é a IKA ONE, marca brasileira de malas e acessórios de viagem que estreou em novembro com um investimento inicial de R$ 5 milhões e a ambição de disputar espaço com gigantes internacionais do segmento premium.

Com malas que custam entre R$ 1.500 e R$ 2.100, a empresa aposta em um consumidor que enxerga na bagagem não apenas um item funcional, mas também uma extensão de seu estilo pessoal. A expectativa é faturar R$ 24 milhões nos primeiros 12 meses de operação e alcançar R$ 36 milhões no segundo ano.

Como a marca vai faturar R$ 24 milhões no primeiro ano

O investimento inicial de R$ 5 milhões foi destinado à aquisição de materiais, ao desenvolvimento de produtos, à estruturação da operação e às campanhas de divulgação da marca.

A expectativa é faturar R$ 24 milhões nos primeiros 12 meses de funcionamento. Para alcançar esse patamar, a empresa aposta no comércio eletrônico, em campanhas de comunicação e no design como diferencial competitivo.

A estratégia passa também pelo conceito de aerodressing, expressão associada à moda aeroportuária e à maneira como os viajantes incorporam roupas e acessórios à experiência de deslocamento.

“Desenhei cada detalhe com obsessão estética. Buscamos o que há de mais refinado na indústria global para desenvolver a melhor mala possível, unindo alta tecnologia a um produto que dialoga com a arte e o lifestyle de quem vive em trânsito pelo mundo”, afirma Laura.

A primeira coleção conta com quatro modelos de malas, entre versões de bordo e de despacho, com capacidades que variam de 40 a 103 litros.

Os produtos são feitos de policarbonato, possuem rodas com giro de 360 graus, compartimentos internos e garantia vitalícia contra defeitos de fabricação. A empresa também oferece suporte para reparos.

A operação começou com vendas diretas ao consumidor por meio de uma loja online própria e entregas para todo o Brasil. Embora o canal digital concentre a operação neste primeiro momento, a estratégia contempla a entrada no varejo físico por meio de parceiros comerciais.

Primeira coleção da IKA ONE: marca aposta no design e na moda aeroportuária como diferenciais competitivos (IKE ONE/Divulgação)

Como uma história familiar de 93 anos chegou ao mercado de luxo

As origens do negócio remontam a 1926, quando José Knopfholz, bisavô de Laura, chegou ao Brasil vindo da Polônia.

Em 1933, ele e seu irmão Leão fundaram a Irmãos Knopfholz Associados. Outros integrantes da família chegaram ao país nos anos seguintes, alguns deles às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a marca IKA foi registrada oficialmente.

Décadas depois, em 2004, a gestora de marcas K1 adquiriu os direitos da IKA. A nova operação premium passa a ocupar o topo do portfólio do grupo, que também reúne as marcas IKA e AMERIKA.

“A IKA ONE é o resultado de uma história muito particular e afetiva. Nossas raízes remetem a 1926, com a chegada do meu bisavô José Knopfholz e a história de recomeço da nossa família no país”, afirma Laura.

A influência familiar também esteve presente na formação da empresária. Se o interesse pela estética veio da mãe, arquiteta, foi o pai quem incentivou sua aproximação com a indústria chinesa.

Formada em administração, com dupla diplomação em Barcelona, Laura passou a acompanhar de perto o desenvolvimento dos produtos e a estabelecer relações com fornecedores asiáticos.

As malas da IKA ONE são desenvolvidas por uma equipe própria no Brasil, com a colaboração de profissionais da fábrica chinesa. A produção é realizada em parceria com uma empresa apresentada pela marca como a quarta maior fabricante de malas do mundo.

O modelo permite à companhia concentrar seus esforços no desenvolvimento de produtos, na construção da marca e na comercialização, enquanto utiliza a estrutura industrial de um fabricante internacional.

Quais são os planos de expansão da marca

Para o segundo ciclo de 12 meses de operação, a IKA ONE projeta um crescimento de 50% no faturamento, chegando a R$ 36 milhões.

Parte dessa expansão deverá vir da diversificação do portfólio. Além das malas, a empresa pretende comercializar mochilas, bolsas tiracolo, bolsas de viagem, bonés e identificadores de bagagem, além de oferecer serviços de personalização.

A construção da marca também passa pela aproximação com o universo da arte e da cultura, uma estratégia que deverá incluir colaborações com criadores e o desenvolvimento de coleções-cápsula.

O primeiro movimento ocorreu no próprio lançamento da empresa, realizado no Museu de Arte de São Paulo (Masp). O evento reuniu 100 convidados, entre formadores de opinião, jornalistas e parceiros comerciais.

“Não usamos a arte apenas como um pano de fundo; ela é o próprio motor da nossa inspiração”, diz Laura.

Com a nova operação, a empresária pretende levar o negócio da família a um segmento em que, além da resistência e da funcionalidade dos produtos, o reconhecimento da marca e o design são componentes importantes da decisão de compra.