Idosa sobrevive após ficar presa em cobra píton por horas na Tailândia

Uma mulher tailandesa de 64 anos foi resgatada após passar aproximadamente duas horas presa no bote de uma cobra píton de quatro metros em sua residência, localizada na província de Samut Prakan, ao sul de Bangkok. O incidente ocorreu enquanto Arom Arunroj realizava tarefas domésticas e foi surpreendida pela cobra de 20 kg que invadiu sua casa. As informações são do The Guardian.

Entenda como aconteceu

Arom descreveu que estava lavando louça na cozinha quando, de repente, sentiu uma mordida em sua perna. Ao olhar para baixo, viu que uma enorme píton havia se enrolado em torno de seu corpo. O animal começou a apertá-la com força, imobilizando-a. Desesperada, ela tentou lutar contra a cobra, gritando por socorro, mas suas tentativas de se livrar foram inúteis. Ela chegou a segurar a cabeça da cobra na esperança de que isso afrouxasse o aperto, mas o réptil apenas apertou ainda mais.

Devido ao horário e à localização da casa, seus gritos não foram ouvidos imediatamente. Apenas por volta das 22h, um vizinho finalmente escutou os pedidos de socorro e contatou os serviços de emergência. O Sargento Major Anusorn Wongmali, da polícia tailandesa, foi o primeiro a chegar ao local do incidente. Ao ouvir a fraca voz de Arom dentro da casa, ele arrombou a porta e a encontrou visivelmente debilitada, com a pele pálida, indicando que a mulher já estava há algum tempo sob pressão física intensa causada pelo aperto da cobra.

Ao entrar na casa, o policial relatou ter visto a píton ainda enrolada ao redor do corpo de Arom, que estava sentada no chão da cozinha. Ele notou marcas de mordidas em sua perna, mas suspeitou que ela pudesse ter sido mordida em outras partes do corpo. Imediatamente, ele começou a tentar afugentar a cobra, cutucando-a para que se movesse e soltasse a vítima.

Além da polícia, membros da equipe de resgate da fundação She Poh Tek Tung, que atua em emergências na região, foram chamados para auxiliar no resgate. Eles conseguiram remover a píton de Arom e levaram a vítima ao hospital para tratamento. Embora pítons não sejam venenosas, suas mordidas podem provocar infecções sérias, além do risco de asfixia, uma vez que essas cobras matam suas presas por constrição.

Casos comuns na Tailândia

Este não é um caso isolado de ataque de cobras na Tailândia, onde encontros com serpentes são relativamente comuns, especialmente em áreas rurais e suburbanas. De acordo com o escritório nacional de segurança da saúde do país, cerca de 12 mil pessoas foram tratadas por mordidas de cobras e outros animais venenosos em 2023. Desses casos, 26 pessoas morreram em decorrência dos ferimentos. Embora muitas dessas mortes estejam relacionadas a espécies venenosas, ataques de pítons, que não possuem veneno, também podem ser fatais devido à sua capacidade de estrangular suas presas.

Arom, apesar do susto e das feridas, sobreviveu ao ataque e está em recuperação no hospital. Especialistas afirmam que sua rápida ação em tentar se livrar da cobra e a intervenção de vizinhos e da equipe de resgate foram cruciais para salvar sua vida.

Casos como o de Arom, embora alarmantes, não são inéditos na Tailândia. O aumento da urbanização e a expansão de áreas residenciais em regiões que antes eram habitat natural de cobras tem contribuído para o aumento de encontros perigosos entre humanos e esses répteis. Samut Prakan, a província onde Arom vive, tem registrado uma série de incidentes envolvendo cobras. Em um caso recente, um homem foi atacado por uma píton enquanto estava no banheiro de sua casa. A cobra saiu do vaso sanitário e o mordeu, causando ferimentos que exigiram intervenção médica.