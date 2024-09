Gato percorre mais de mil quilômetros e retorna para casa após dois meses desaparecido

Rayne Beau, um gato da Califórnia, nos Estados Unidos, passou por uma experiência incomum ao se perder durante uma viagem ao Parque Nacional de Yellowstone e percorrer mais de 1.400 quilômetros até ser encontrado. O gato, que acompanhava seus donos Benny e Susanne Anguiano em uma viagem de acampamento, fugiu para a floresta logo após a chegada da família ao parque. O casal passou dias procurando pelo animal, mas, sem sucesso, teve que voltar para casa acreditando que não o veriam mais. As informações são do portal Terra.

O desaparecimento ocorreu em junho, quando Rayne Beau se assustou com algo no acampamento e correu em direção à mata. Benny e Susanne passaram quatro dias buscando por seu gato nas redondezas do acampamento, usando petiscos e brinquedos favoritos do animal na tentativa de atraí-lo. No entanto, eles não tiveram sucesso e, sem mais tempo disponível para prolongar a estadia no parque, voltaram para casa em Salinas, na Califórnia, a cerca de 1.400 quilômetros de distância, sem seu companheiro felino.

Dois meses depois, Rayne Beau foi encontrado em Roseville, uma cidade a pouco mais de 300 quilômetros de Salinas. Uma mulher viu o gato vagando pelas ruas da cidade e o levou até um abrigo de animais local. Lá, graças ao microchip implantado, foi possível localizar os donos do felino e entrar em contato com eles. Inicialmente, o casal ficou incrédulo, temendo que fosse um engano, mas ao verem a foto enviada pelo abrigo, reconheceram imediatamente Rayne Beau.

O gato foi encontrado visivelmente debilitado após sua longa jornada. Ele havia perdido cerca de seis quilos, quase metade de seu peso corporal, e suas patas estavam machucadas devido à caminhada prolongada. Os especialistas do abrigo identificaram que Rayne estava desnutrido e com baixos níveis de proteína, sinais de que ele provavelmente sobreviveu sem cuidados durante a maior parte dos dois meses que passou desaparecido.

Mistério no desaparecimento

A viagem de Rayne Beau é um mistério para seus donos. Eles não sabem ao certo como o gato conseguiu percorrer uma distância tão longa em direção à Califórnia, mas acreditam que ele estava tentando voltar para casa. Benny e Susanne também destacaram a possibilidade de que o gato tenha sido ajudado por outras pessoas durante o trajeto, mas não há confirmação disso.

O retorno de Rayne Beau trouxe grande alívio para a família Anguiano. Após recuperá-lo no abrigo, eles imediatamente tomaram medidas para garantir que o gato não se perca novamente. Além do microchip, Rayne agora também usa um dispositivo de rastreamento GPS, o que permitirá localizar o animal com mais precisão caso ele se aventure novamente.

Agora, de volta ao lar, Rayne Beau está em processo de recuperação. O gato está aos poucos recuperando o peso e a energia, e já voltou a interagir com sua irmã felina, Starr Jasmine, que também estava sentindo a falta dele durante o período de desaparecimento. A história de Rayne Beau chamou a atenção da comunidade local e até de veículos de mídia, que compartilharam a surpreendente jornada do gato.