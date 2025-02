Charles III convida Trump para segunda visita de Estado ao Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira, 27, um convite do rei da Inglaterra, Charles III, para uma segunda visita de Estado ao Reino Unido, o que o torna o primeiro presidente americano em exercício a receber dois convites da monarquia britânica.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em viagem oficial a Washington, entregou a Trump uma carta com o convite do rei durante entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca.

Convite de Charles III

“É um convite para uma segunda visita de Estado. Isso é muito especial. Nunca aconteceu antes. Não tem precedentes. E acho que simboliza a força de nosso relacionamento”, disse Starmer ao entregar a carta a Trump.

O presidente americano aceitou a proposta em seu nome e em nome da primeira-dama, Melania, e declarou que seria “uma honra” retornar ao Reino Unido, que ele definiu como um “país maravilhoso”.

Primeira visita de Trump ao Reino Unido

Em junho de 2019, durante seu primeiro mandato, Trump fez uma visita de Estado de três dias ao Reino Unido a convite da rainha Elizabeth II, durante a qual participou de um banquete.

Presidentes americanos e as visitas ao Reino Unido

Barack Obama e George W. Bush foram os outros dois presidentes dos EUA que fizeram visitas de Estado ao Reino Unido durante as sete décadas de reinado de Elizabeth II.