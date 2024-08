Mansão de Daniel LaRusso em 'Cobra Kai' está à venda por US$ 2,9 milhões

Você, fã dos universos de Karatê Kid e Cobra Kai, já pensou em morar na casa de Daniel LaRusso, personagem clássico da saga dos anos 80 interpretado por Ralph Macchio?Agora isso pode se tornar realidade.

A casa está localizada em Marietta, na Geórgia, e serviu de cenário para a série "Cobra Kai", continuação dos filmes, e está à venda por US$ 2,9 milhões.

“Cobra Kai” é uma produção da Netflix que retornou com sua sexta temporada no último dia 18 de julho. A série está programada para terminar no ano que vem.

A série, inicialmente lançada no YouTube em 2018, teve seus direitos adquiridos pela Netflix dois anos depois. A segunda parte da mais nova temporada estreará na plataforma de streaming no dia 24 de novembro.

Quem está no elenco?

"Cobra Kai" conta com a produção e o roteiro de Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. O elenco inclui Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young e Yuji Okumoto.