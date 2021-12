Vai assistir Homem-Aranha 3? Veja o que dizem as primeiras críticas

Com estreia nos cinemas brasileiros marcada para quinta-feira, 16, o filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está sendo aclamado pela critica especializada. Na última segunda, 13, o longo foi exibido para a imprensa e crítica especializada em cinema nos Estados Unidos.

O novo filme do herói da Marvel estreou no site Rotten Tomatoes, agregador de críticas de cinema e televisão, com 100% da aprovação. Até a publicação deste texto, a produção estava 64 críticas e manteve uma nota alta, com 98%. Os dois filmes anteriores também atingiram notas altas: De Volta Ao Lar (2017) teve 92% de aprovação e Longe De Casa (2019), 90%.

Críticos da CNN americana avaliaram que o longa estrelado por Tom Holland está "destinado a fazer aquilo que só uma aranha consegue fazer -- ou seja, atrair uma quantidade vasta de fãs para a sua teia".

Já especialistas do jornal americano New York Post classificaram o filme como "profundamente satisfatório". Os críticos também elogiaram a atuação de Holland como Peter Paker. "Este filme tem a melhor performance do ator até hoje".

O crítico do portal Fandango e do Rotten Tomatoes, Erik Davis, afirmou que o filme é o melhor do herói. "Um filme bem emocional para a trilogia, e também um tributo inteligente, divertido e emocionante aos 20 anos de filmes do Homem-Aranha", escreveu em sua conta do Twitter.

I can confidently say #SpiderManNoWayHome is THE BEST live-action Spider-Man movie. A thrilling & emotional end to the “Homecoming” trilogy, but also a smart, fun & exciting tribute to 20 years of Spider-Man movies. Both hilarious & heartbreaking, I honestly loved every second. pic.twitter.com/8xpqbTNgfz — Erik Davis (@ErikDavis) December 14, 2021

Dirigido por Jon Watts, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é o terceiro do herói no Universo Cinematográfico da Marvel. O filme fala sobre o multiverso -- comum nas histórias em quadrinhos -- e terá o retorno de vilões de trilogias anteriores, como o Electro de Jamie Foxx em O Espetacular Homem-Aranha 2, o Duende Verde de Willem Dafoe em Homem-Aranha 1 e Doutor Octopus de Alfred Molina em Homem-Aranha 2. Rumores também indicam a participação de Tobey Maguire e Andrew Garfield, atores que interpretaram o herói em longas anteriores.

Veja o trailer do Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa: