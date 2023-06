Madonna adia turnê após ficar internada na UTI

"No sábado, 24, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total", publicou no Instagram.

Devido ao estado de saúde da cantora, a turnê "Celebration", prevista para começar no dia 15 de julho, no Canadá, vai ser adiada. "Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados", escreveu ele na nota.

O portal Page Six também divulgou que Madonna foi encontrada inconsciente em seu apartamento em Nova York. Nesse processo, a filha mais velha da cantora, Lourdes Leon, acompanhou a mãe no hospital. Uma fonte do "Daily Mail" também informou que a artista já deixou a UTI e está no quarto comum.

Quando será a turnê de Madonna?

A turnê "Celebration" estava programada para começar no dia 15 de julho, em Vancouver (Canadá). O show já tinha todos os ingressos esgotados. Depois, a cantora seguiria para os Estados Unidos, México, Inglaterra, Dinamarca, França e outros países europeus, em um total de 43 cidades até janeiro de 2024.

Quando será o show da Madonna no Brasil?

Segundo o jornalista José Norberto Flesch, a cantora se apresentará no Brasil entre janeiro e fevereiro de 2024. Ainda não há informações sobre o local exato do show, ingressos ou datas definitivas. A assessoria da cantora não confirmou o show no Brasil.

Quantos anos tem a Madonna?

Madonna nasceu em 1958, e tem 64 anos. A cantora tem 14 álbuns de estúdio.

Quantos Grammys a Madonna já ganhou?

Madonna ganhou três American Musics Awards, 39 Billboard Music Awards, sete Grammy Awards e tem 13 menções no "Guinness World Records", o livro oficial de recordes do mundo.