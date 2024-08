Banco Central fará leilão de venda de US$ 1,5 bi no mercado à vista nesta sexta; entenda por quê

O Banco Central realizará nesta sexta-feira (30) um leilão de venda de dólares à vista de até US$ 1,5 bilhão. É a primeira vez que a autoridade monetária faz um leilão do tipo desde abril de 2022.

Mais que uma intervenção para conter a alta do câmbio, que voltou a romper o patamar dos R$ 5,60, contudo, a venda tem um aspecto mais técnico, apontam participantes do mercado.

Há uma saída de dólares relevante contratada para amanhã por conta do ajuste de carteira do índice MSCI Brazil, que passou a incorporar papéis de empresas brasileiras listadas fora do país — caso de Nubank, Inter, PagBank, XP e Stone, por exemplo.

"E na última semana já tivemos a maior saída semanal de dólares do ano. É provável que essa dinâmica ruim do fluxo dos últimos dias mais essa saída forte contratada requeira que o Banco Central forneça liquidez no mercado spot", afirma um operador de câmbio.

O leilão será referendado na taxa Ptax e vai ocorrer entre 9h e 9h35.