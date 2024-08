Campos Neto sobre Galípolo: 'vai passar por pressão, como eu passei'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que seu sucessor no cargo irá enfrentar pressão no cargo assim como ele. Questionado sobre como será a relação de Gabriel Galípolo com o governo, ele disse que não há "calmaria" no cargo, mas que houve avanços institucionais no BC:

"Vai passar por pressão, como eu passei. O que eu acho importante entender é que a institucionalidade (do Banco Central) está avançando", disse o presidente do BC, que acrescentou que a pressão "faz parte" e que era necessário tirar a "polarização" em torno do cargo.

Roberto Campos, que encerrou o mandato na presidência da autoridade monetária em dezembro, participou nesta quinta-feira, em São Paulo, do CNN Talks. Ele voltou a repetir que espera que seu sucessor não seja julgado "pela camisa, nem pelo jantar, nem pelo evento que participou", mas sim pelas "decisões técnicas".

Atual diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo teve sua indicação para a presidência do BC confirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira. Ele ainda terá que passar por sabatina no Senado.

1 /16 Palacio do congresso Nacional - Brasilia - DF Capital do Brasil - Politica Foto: Leandro Fonseca data: 16/08/2022 (IMG_6744)

2 /16 (MAT-BRASIL-1)

3 /16 Palacio do congresso Nacional - Brasilia - DF Capital do Brasil - Politica Foto: Leandro Fonseca data: 16/08/2022 (IMG_6747)

4 /16 Fachada do Congresso Nacional, a sede das duas Casas do Poder Legislativo brasileiro. As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto que nas duas torres - as mais altas de Brasília, com 100 metros - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições. Foto: (Fachada do Congresso Nacional)

5 /16 Congresso Nacional do Brasil (Congresso Nacional do Brasil)

6 /16 (Congresso Nacional visto do Palácio do Planalto)

7 /16 Bruno Spada/Câmara dos Deputados (img20230316093017038)

8 /16 Câmara dos Deputados (camara-dos-deputados)

9 /16 câmara dos deputados (câmara dos deputados)

10 /16 (camara_dos_deputados_sessao_plenaria_semipresencial_wdol_abr_02983105234)

11 /16 Reforma tributária deve ser votada no plenário do Senado na quarta-feira, 8 (Senadofederal)

12 /16 Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária em 20 de junho de 2024 (Plenário do Senado)

13 /16 Plenário do Senado Federal: Lula contará com um Senado menos alinhado a ele do que nos governos anteriores. Construção da base de apoio no Parlamento é essencial (CONGRESSO-1)

14 /16 Plenário do Senado Federal (Sessão Deliberativa Extraordinária)

15 /16 Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária (Plenário do Senado)

16/16 Plenário do Senado: eleição para presidência será em 1º de fevereiro (51929302582_3395bcdc90_o)

Independência do Banco Central

Campos Neto enfatizou a independência do BC como um dos legados que deve se perpetuar nos próximos anos e lembrou que o próximo governo, a partir de 2026, pode não ser o mesmo.

"Então é importante entender que isso faz parte da história do Banco Central daqui para frente, de conviver, em alguns casos, com um executivo que não foi aquele que o indicou (o presidente do BC)".

Em nota, nesta quarta-feira, o Campos Neto havia parabenizado a indicação de e desejou "muito sucesso" na nova fase "vida profissional" do diretor de política monetária. O comunicado do BC acrescenta que a transição dos mandatos "será feita da maneira mais suave possível".

Sobre o cenário econômico, o presidente do BC afirmou que o último resultado da inflação trouxe um aspecto qualitativo melhor, mas que há entendimento de que é preciso haver uma "convergência adicional". Ele citou preocupação com a possibilidade de pressão inflacionária no setor de energia e olhar adicional do BC para inflação de serviços.