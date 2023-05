Madonna fará show no Brasil, diz jornalista; veja a data

É real! A rainha do pop, Madonna, retornará os palcos brasileiros depois de 12 anos fora do país. De acordo com o jornalista de entretenimento José Norberto Flesch, a cantora virá ao Brasil para apresentar sua nova turnê em comemoração aos 40 anos de carreira.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 12. De acordo com Flesch, a notícia foi indicada pelo jornal chileno La Terceira.

Quando será o show da Madonna no Brasil?

Segundo Flesch, a cantora se apresentará entre janeiro e fevereiro de 2024. Ainda não há informações sobre o local exato do show, ingressos ou datas definitivas.

Turnês de Madonna

A última vez que Madonna colocou os pés em solo brasileiro foi em 2012, em um icônico show no Estádio do Morumbi (São Paulo). No começo deste ano, a artista chegou a anunciar apresentações nos EUA, México, Canadá e Europa, previstos para julho e janeiro de 2024.