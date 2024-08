Riachuelo e NIINI, marca de Carol Celico, lançam collab inédita

A Riachuelo e a marca paulistana NIINI se uniram para lançar uma nova coleção com peças que trazem o estilo clássico e moderno da label de Carol Celico com a versatilidade da varejista brasileira. A linha, batizada de NIINI + Riachuelo, está disponível a partir de 6 de setembro em lojas físicas selecionadas da Riachuelo em todo o Brasil.

O lançamento traz o símbolo clássico da NIINI, o Mushroom (cogumelo), como protagonista e principal inspiração. O elemento chega de forma atualizada, servindo como ponto de partida para estampas, acessórios e detalhes especiais. A alfaiataria, core e especialidade da NIINI, também ganha destaque na coleção, que inclui peças com botões diferenciados e blazers com ombreiras destacáveis.

“Não podíamos deixar o Mushroom de lado, já que é um elemento que está presente desde a nossa fundação e traz um significado especial, sendo um condutor da reciclagem e comunicação na natureza. Esse símbolo conecta todos os pontos da nossa trajetória, se transformando a cada coleção em uma ‘espécie’ diferente”, diz Carol Celico, CEO e fundadora da NIINI.

A coleção, composta por 33 peças, inclui opções casuais como T-shirts, calças jeans, bermudas e vestidos de tule, confeccionados em tecidos como viscose, algodão e elastano. Algumas peças, como a calça jogger ajustável, foram desenvolvidas para oferecer múltiplas formas de uso. Além disso, a linha conta com 10 acessórios, incluindo brincos, pulseiras, colares e cintos que trazem o símbolo do cogumelo.

“É uma realização incrível saber que a NIINI estará presente em todos os cantos do país levando a essência que construímos com tanto carinho. Conseguimos unir o DNA das duas marcas e, assim, alcançamos um resultado do qual me orgulho muito”, afirma Celico.

As cores seguem a mesma paleta clássica da NIINI, como o off white, bege e marinho, tom que é considerado o novo preto, para criar um guarda-roupa atemporal. Além disso, as estampas de cogumelo foram pintadas à mão com aquarela para adicionar um toque artístico às peças.

“Mais uma vez, reforçamos o pioneirismo em coleções com artistas e marcas de sucesso, com o objetivo de destacar a brasilidade e dar espaço a nomes nacionais. A parceria com a NIINI é a união entre a tradição da alfaiataria de alta qualidade e a versatilidade necessária para o dia a dia das mulheres brasileiras”, diz Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo.

