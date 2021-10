GTA: trilogia remasterizada chega em novembro, veja trailer

O jogo Grand Theft Auto III completa 20 anos de lançamento hoje. A Rockstar Games, empresa por trás de um dos maiores sucessos da história do mercado de games, anunciou a chegada das versões remasterizadas de GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas. Os títulos estarão disponíveis a partir de 11 de novembro deste ano.

A trilogia chegará aos consoles e PCs, incluindo PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. As versões físicas dos jogos, entretanto, só devem chegar a partir de 7 de dezembro nos EUA. O preço do combo será de 60 dólares.

Algumas mudanças foram feitas pela Rockstar nos jogos: os controles agora são iguais aos utilizados no jogo GTA V e será possível recomeçar uma missão imediatamente após ter falhado em cumpri-la.

Veja, abaixo, o trailer da trilogia de GTA remasterizada.