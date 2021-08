GTA: jogo da Rockstar de US$ 10 bilhões pode ganhar remaster inédito

Não é de hoje que a produtora e publicadora americana Rockstar abala o mercado de videogames ano a ano. A Rockstar é detentora de uma das maiores franquias da história da indústria do entretenimento: Grand Theft Auto, ou mais conhecido no Brasil e no mundo apenas como GTA.

Apontada frequentemente como uma das mais inovadoras - e polêmicas - franquias do mundo dos games, o primeiro título chegou ao mercado ainda em 1997 e, desde então, já teve outras sete sequências oficiais triple A, termo que a indústria do games pegou emprestado do mercado imobiliário para definir os melhores e mais caros jogos disponíveis.

O primeiro título da série foi lançado em 1997 para MS-DOS, Windows e PlayStation e em outubro do ano seguinte para Game Boy Color. E, em 1999, chega ao mercado o Grand Theft Auto 2, considerado sucesso comercial comparado ao antecessor. O breve período entre o lançamento dos títulos, a atenção que os jogos receberam logo de cara e o barulho que suas controvérsias faziam na mídia eram indícios que uma franquia de sucesso estava por vir.

E assim ocorreu. A franquia teve seu início da "era de ouro" no PlayStation 2, entre os anos de 2001 e 2004, com os lançamentos de GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, considerados títulos clássicos na plataforma. O próprio GTA San Andreas (2004) é, até hoje, o jogo mais vendido na história para o PS2.

Embora cada título conte com histórias, enredos e personagens diferentes, a franquia GTA é conhecida pela violência gráfica e um gameplay que coloca o jogador no papel de um protagonista envolvido com o mundo do crime.

Buscando novos públicos e um espaço a mais para consolidar a marca, que explodiu como nunca após o lançamento de GTA V (2013), a Rockstar pode estar prestes a lançar um remake nos consoles da nova geração dos três jogos clássicos.

Um respeitado insider da indústria dos jogos, principalmente entre títulos da Rockstar, afirmou que a Rockstar está trabalhando em novas versões de GTA III, Vice City e San Andreas.

Em um dos maiores forúms da comunidade de fãs de GTA, o insider conhecido como Mach1bud, postou afirmações de que todos os três jogos serão remakes construídos a partir do Rockstar Advanced Game Engine (RAGE Engine), o motor gráfico mais avançado da companhia e utilizado no GTA V e nos mais recentes títulos da distribuidora, como Red Dead Redemption 2 e GTA Online.

“Algumas coisas são melhor deixadas definidas de uma certa maneira até que a verdade seja revelada”, concluiu Mach1bud. “Por enquanto, considere minhas palavras como especulação. No futuro, você pode decidir sobre o que as coisas que eu disse são o que você pensa que são ou não são. O futuro [de ‘GTA’] é inacreditável e irreal. Confie em mim nisso”, escreve o insider no blog da companhia. Até o presente momento, a Rockstar não se pronunciou oficialmente sobre as especulações da comunidade, seja para confirmar ou negar os rumores.

Outro fato que alimenta o imaginário dos fãs da companhia para as versões remasterizadas é o significado do ano de 2021 para a franquia: o aniversário de 20 anos do GTA III, o título que alavancou a marca entre os gamers. Por conta disso, parte da comunidade espera que, em outubro, a Rockstar deve fazer algum anúncio comemorativo para a data.

Um fenômeno chamado GTA V

Mas para além dos rumores das versões remasterizadas inéditas, a Rockstar não parece tão preocupada com um novo título da franquia, já que o último lançamento GTA V continua, mesmo após 8 anos do seu lançamento, um sucesso inegável, algo não tão comum para uma indústria que muda tão rápido em que títulos possuem uma "vida útil" quase que pré-determinada.

Sucesso inegável, o GTA conquistou um feito incrível: lançado em 2013, o game possui versões para três gerações diferentes dos consoles: PS3/Xbox 360, PS4/Xbox One e, recentemente anunciado, o jogo terá uma versão para PS5 e Xbox Serie S/X, programado para novembro. Mas o feito mais impressionante salta os olhos de qualquer entusiasta da tecnologia e do entretenimento moderno: GTA V é o produto de entretenimento mais lucrativo da história, entre todas as indústrias desse segmento.

Versão do jogo GTA V, lançado em 2013, para o console do Playstation 3 Versão do jogo GTA V, lançado em 2013, para o console do Playstation 3

Doug Creutz, analista de mercado de Mídia e Videogames da Cowen and Company, afirmou que o jogo já teria faturado cerca de US$ 6 bilhões nesses últimos 8 anos no mercado. Para realizar o jogo, a Rockstar teve um orçamento de aproximadamente US$ 265 milhões, ou seja, um lucro de mais de 2.000%. Como forma de comparação, o último título da franquia Os Vingadores (Avengers: Endgame), da Marvel, teve um orçamento de US$ 357 milhões e lucrou US$ 2,7 bilhões, com um lucro de aproximadamente 680%

A Take-Two Interactive, publicadora multinacional que é a dona da Rockstar, relatou durante sua teleconferência sobre os lucros do primeiro trimestre de 2021 na que “GTA V” continua sendo um de seus jogos mais vendidos.

A empresa confirmou que o título ultrapassou 150 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. “As vendas do Grand Theft Auto 5 ficaram significativamente acima de nossas expectativas mais uma vez, e o título já foi vendido em mais de 150 milhões de unidades”, disse o presidente e CEO da Take-Two, Strauss Zelnick. GTA V chegou ao mercado custando US$ 60 e teve algumas promoções esporádicas ao longo dessa quase uma década que o jogo está no mercado.

Para a Take Two, a demanda constante por GTA V foi possibilitada pelo "lançamento contínuo de novos conteúdos por meio de GTA Online”, o modo online cooperativo/competitivo do game que deu uma sobrevida ao título, já que dificilmente um jogo singleplayer conseguiria reter a atenção e vontade dos jogadores por tanto tempo.

Franquia bilionária

Segundo um levantamento da Super Data Research, antiga casa de análise do mundo dos games ligada a empresa de consultoria de mercado Nielsen, a franquia GTA arrecadou, desde o seu lançamento em 1997, US$ 9,98 bilhões.

Segundo a análise da Super Data, entre 1997 e 2007 a franquia arrecadou U$ 3,36 bilhões, entre 2012 e 2018, US$ 6,023 bilhões e, apenas em 2019, US$ 595 milhões.