Gatos russos são banidos de competição internacional

As sanções à Rússia por causa do conflito na Ucrânia não param: depois de restrições econômicas, vieram polêmicas relacionadas à participação de atletas russos em esportes como Fórmula 1 e Tênis, além de movimentos independentes – como bares mudando nomes de drinques e até mesmo se livrando de produtos de origem russa. Agora, os gatos russos parecem ser a última forma de retaliação ao país. Um comunicado emitido pela Federação Felina Internacional (FIFe) baniu os felinos de participarem das competições a serem realizadas ao longo do ano.

Segundo o Washington Post, a organização, autoproclamada “Nações Unidas das Federações de Gatos” vai proibir os animais de origem russa por dois meses. Em nota, a FIFe afirmou que não pode “simplesmente testemunhar essas atrocidades e não fazer nada”.

Na prática, os gatos não poderão ser exibidos em nenhum evento fora da Rússia, independentemente da organização à qual os expositores sejam associados. Nem mesmo ser importados ou registrados nos livros de pedigree da organização.

Ao todo, a FIFe abrange cerca de 40 países e realiza cerca de 700 eventos globalmente a cada ano, com mais de 200 mil gatos sendo exibidos em diferentes nações. Além de banir os felinos russos, a organização anunciou que vai doar dinheiro aos refugiados ucranianos.

Milhares de refugiados ucranianos já deixaram o país com animais de estimação a tiracolo, mas ainda existem vários que, ao deixar o país às pressas, deixaram os bichinhos para trás. Em busca desses animais, uma sociedade de transporte ferroviário na Ucrânia já realizou mais de 11 mil resgates. Além deles, um casal ucraniano também tem se dedicado à atividade e compartilha, no instagram, um pouco do dia a dia dos bichinhos.