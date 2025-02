Caso Gabby Petito: relembre o crime que chocou os EUA e virou documentário na Netflix

Gabby Petito, influenciadora de 22 anos, desapareceu em agosto de 2021 durante uma viagem de van pelos EUA com seu noivo, Brian Laundrie. O caso ganhou repercussão nacional quando Laundrie retornou sozinho para a Flórida e se recusou a cooperar com as investigações.

Um mês depois, o corpo de Gabby foi encontrado no Parque Nacional Grand Teton, Wyoming, com a causa da morte confirmada como estrangulamento. O crime expôs a dinâmica de um relacionamento abusivo e destacou o impacto das redes sociais, que ajudaram a reunir pistas sobre o paradeiro da jovem.

Agora, o caso volta a ser debatido com o lançamento do documentário American Murder: Gabby Petito, da Netflix, que revisita a investigação e os desdobramentos trágicos da história.

Relembre o caso de Gabby Petito

Gabby Petito e Brian Laundrie partiram em julho de 2021 para uma viagem de van pelos Estados Unidos, documentando a jornada nas redes sociais. O casal compartilhava momentos da viagem em plataformas como Instagram e YouTube, mas por trás das imagens idílicas, havia sinais de um relacionamento conturbado.

Em agosto, uma abordagem policial em Utah registrou Gabby chorando dentro da van após uma briga com Laundrie. A cena, inicialmente tratada como um desentendimento comum, mais tarde seria vista como um alerta para o desfecho trágico.

No dia 1º de setembro, Brian Laundrie voltou sozinho para a casa de seus pais na Flórida, sem dar qualquer explicação sobre o paradeiro da noiva. A família de Gabby denunciou seu desaparecimento em 11 de setembro, e o caso rapidamente ganhou repercussão nacional. Enquanto as buscas avançavam, Laundrie se recusou a cooperar com as autoridades e, dias depois, também desapareceu.

O corpo de Gabby foi encontrado em 19 de setembro no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming. A autópsia confirmou que a causa da morte foi estrangulamento. Paralelamente, o FBI revelou que Laundrie tentou encobrir o crime enviando mensagens do celular de Gabby para familiares e amigos, na tentativa de simular que ela ainda estava viva.

Um mês depois, em 20 de outubro, restos mortais de Brian Laundrie foram localizados no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Flórida. A autópsia confirmou que ele morreu por suicídio. Próximo a ele, um caderno continha uma confissão em que assumia a responsabilidade pelo assassinato de Gabby.

O caso teve repercussões legais significativas. Os pais de Gabby Petito processaram os pais de Laundrie, alegando que eles sabiam da morte da jovem e ocultaram informações. Além disso, a família de Petito entrou com um processo por homicídio culposo contra o espólio de Laundrie, resultando em uma ordem judicial para o pagamento de US$ 3 milhões. Nenhuma acusação criminal foi feita contra Christopher e Roberta Laundrie.