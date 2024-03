Quando é o Dia dos Pais em 2024? Entenda por que a data muda todos os anos

O apego à família é algo forte entre os brasileiros, o que torna as datas comemorativas como o Dia dos Pais uma das ocasiões perfeitas para a demonstração de afeto.

O Dia dos Pais é comemorado sempre no segundo domingo do mês, e em 2024 será celebrado em 11 de Agosto.

Em muitas partes do mundo, a celebração ocorre em datas diferentes, variando de acordo com a cultura e as tradições locais. Além disso, as origens e a importância atribuída a essa celebração também podem variar significativamente de um país para outro.

Como surgiu o Dia dos Pais?

A primeira vez em que o Dia dos Pais foi comemorado ocorreu no início do século XX, mais precisamente em 19 de junho de 1910, nos Estados Unidos.

A inspiração para essa celebração veio de uma jovem chamada Sonora Louise Smart Dodd, que teve a ideia no ano anterior, em 1909. Sonora havia perdido a mãe e seu pai, William Jackson Smart, um veterano da Guerra Civil Americana, cuidou dela e de seus irmãos sozinho após o falecimento da esposa.

A prática logo ganhou popularidade em sua cidade e, em pouco tempo, se espalhou por todo o país. Por outro lado, o Dia dos Pais não é mais comemorado em 19 de junho nos EUA desde 1966, quando o então presidente Nixon alterou a tradição para o terceiro domingo de junho.

Em outros países do Ocidente, a ideia de dedicar um dia aos pais também foi adotada, embora as datas de celebração possam variar. Esse é o caso do Brasil, onde o Dia dos Pais também é comemorado, mas em uma data diferente.

A origem do Dia dos Pais no Brasil

Em 2024, o Dia dos Pais será celebrado em 11 de agosto, e um fato curioso é que o Brasil é o único país que comemora essa data específica para homenagear os pais.

Isso se deve ao fato de que o Brasil demorou a institucionalizar a comemoração do Dia dos Pais. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1953, impulsionada por Sylvio Bhering, que na época era diretor do jornal carioca O Globo.

Bhering sugeriu o dia 16 de agosto como data para a celebração. Essa escolha teve uma motivação predominantemente religiosa, pois na fé católica, esse é o dia de São Joaquim, considerado pai de Maria e avô de Jesus, uma figura paterna importante na doutrina cristã. No entanto, essa data não foi oficializada como o Dia dos Pais.

Por que a data muda todos os anos?

No Brasil, o Dia dos Pais é uma data móvel, pois é sempre celebrado no segundo domingo do mês de agosto, da mesma forma que o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de maio.

A alteração anual da data se tornou algo conveniente para o setor do comércio. Manter o Dia dos Pais sempre no domingo garante um fluxo de clientes para restaurantes, shoppings e grandes lojas. Isso acontece porque as famílias têm a oportunidade de se reunir em um dia de folga, facilitando a participação em eventos, almoços ou compras para presentear os pais. Dessa maneira, é possível estimular um aumento nas vendas e no movimento dos estabelecimentos durante esse período.

Quando o Dia dos Pais é celebrado pelo mundo?