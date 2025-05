GTA VI: Rockstar divulga segundo trailer com pistas valiosas aos jogadores; veja

A Rockstar Games divulgou nesta terça-feira, 6, o segundo trailer de GTA VI, o aguardado título da franquia que promete ser o próximo grande sucesso da empresa.

O novo vídeo traz mais detalhes sobre a trama e confirma o nome do protagonista masculino: Jason Duval. O foco no personagem masculino é mais evidente neste novo material, com destaque para seu papel na narrativa.

O que é mostrado no novo trailer de GTA VI?

O trailer aprofunda o relacionamento entre os protagonistas, Jason Duval e Lucia Caminos, e revela mais sobre a dinâmica deles. Um momento chave do vídeo sugere que um dos personagens da história pode ser um policial infiltrado, alimentando as especulações sobre quem ele pode ser. A fala de um personagem em particular levanta a suspeita sobre Jason, criando uma reviravolta intrigante para a trama.

O relacionamento entre Jason e Lucia parece inspirar-se na história de Bonnie e Clyde, o infame casal de bandidos da década de 30, que realizou uma série de assaltos nos Estados Unidos. A associação com Bonnie e Clyde também ganha peso pela coincidência de suas mortes, que ocorreram no dia 23 de maio — data que pode ser um indicativo de novidades para o jogo.

No novo trailer, vemos Jason libertando Lucia da prisão ao final de sua sentença. A sequência apresenta cenas intensas de crimes cometidos pelo casal, ação de tirar o fôlego, a atmosfera vibrante de Vice City e novos personagens que parecem ser cruciais para o desenrolar da história. O trailer também evidencia a conexão emocional entre os protagonistas, com momentos íntimos e carinhosos.

Adiado para 2026

Este novo trailer chega apenas uma semana após a Rockstar Games anunciar que GTA VI foi adiado para 2026. O título da franquia, agora agendado para o dia 26 de maio de 2026, terá mais tempo de desenvolvimento para atender às altas expectativas dos jogadores. A empresa explicou que a decisão foi tomada para garantir que o jogo tenha a qualidade merecida pelos fãs.

Veja o trailer