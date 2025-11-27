Esporte

Ação de Graças e Black Friday na NFL: qual horário e onde assistir aos jogos

Detroit Lions e Dallas Cowboys voltam a campo na data festiva; Black Friday Football será entre Eagles e Bears

Eagles: time da NFL joga na Black Fri (Todd Rosenberg / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09h42.

A rodada de Ação de Graças movimenta a NFL com quatro partidas entre esta quinta-feira, 27, e a Black Friday, na sexta-feira, 28. A data, uma das mais simbólicas do calendário americano, reúne tradição esportiva, mesa farta e transmissões em horário nobre.

A programação segue o modelo fixo iniciado em 2006: jogos de Detroit Lions e Dallas Cowboys e uma partida noturna. Desde 2023, acontece também o Black Friday Football, confronto extra exibido por streaming.

Quais são os jogos de hoje?

Nesta quinta-feira, 27, acontecem três confrontos:

  • 15h — Detroit Lions x Green Bay Packers
  • 18h30 — Dallas Cowboys x Kansas City Chiefs
  •  22h20 — Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals

Qual é o jogo da Black Friday?

  • Na sexta, às 17h, o Philadelphia Eagles enfrenta o Chicago Bears na partida do Black Friday Football.

Onde assistir

Todos os jogos desta quinta terão transmissão ao vivo pelo sportv 2.

A partida de sexta-feira será transmitida apenas no streaming. Neste ano, a transmissão acontece no Prime Video, da Amazon.

Como começou a tradição

O primeiro jogo no feriado de Ação de Graças ocorreu em 1934, promovido pelo Detroit Lions como estratégia de marketing. A equipe enfrentou o Chicago Bears, com transmissão nacional e público de 26 mil pessoas.

Em 1966, o Dallas Cowboys passou a fazer parte do evento, fortalecendo a tradição. Desde 2006, a NFL realiza uma terceira partida no período noturno, consolidando a rodada tripla.

A partir de 2023, a NFL lançou o Black Friday Football, abrindo espaço para um quarto jogo, disputado na sexta-feira seguinte ao feriado, tradicionalmente o maior dia de compras do varejo americano.

Histórico e símbolos

O peru é o alimento-símbolo da Ação de Graças. Desde 1989, o comentarista John Madden popularizou o Turkey Leg Award, em que a coxa de peru é entregue ao destaque da rodada. A cena virou parte da identidade visual da data.

Os Lions já participaram de 85 partidas no feriado (39 vitórias, 45 derrotas e 2 empates), enquanto os Cowboys somam 57 jogos (34 vitórias, 22 derrotas e 1 empate). O Jacksonville Jaguars é a única franquia que ainda não participou.

