Lançamentos da Netflix em fevereiro de 2022: veja os filmes e séries

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em fevereiro. Entre os principais destaques, está a produção original nacional De volta aos 15, série baseada no livro de Bruna Vieira, protagonizada por Maisa e Camila Queiroz.

Outra novidade é o reality show Ideias à Venda. Com a apresentadora Eliana no comando da atração, o programa buscará novos empreendedores e premiará os vencedores com R$ 200 mil.

O serviço de streaming também vai exibir as temporadas mais recentes de outras séries populares, entre elas, Casamento às Cegas, Toy Boy, Desejo Sombrio e Doces Magnólias. Entre os filmes que estreiam em fevereiro, estão os longas O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, Madres Paralelas, Crush à Altura 2, além dos títulos brasileiros Que Horas ela Volta? e Luccas Neto em: O Hotel Mágico 2.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em fevereiro de 2022

Séries

O Aprendiz – Edição ONE Championship: Cérebro e Força - 1º/2/2022

Criando Dion: Temporada 2 - 1º/2/2022

Desejo Sombrio: Temporada 2 - 2/2/2022

Murderville - 3/2/2022

Amor para Recomeçar - 3/2/2022

Doces Magnólias: Temporada 2 - 4/2/2022

Casamento às Cegas: Japão - a partir de 8/2/2022

Ideias à Venda - 9/2/2022

Inventando Anna - 11/2/2022

Toy Boy: Temporada 2 - 11/2/2022

Casamento às Cegas: Temporada 2 - 11/2/2022

O Jovem Wallander: Killer's Shadow - 17/2/2022

Um de Nós Está Mentindo - 18/2/2022

Space Force: Temporada 2 - 18/2/2022

Pega Ladrão! - 22/2/2022

De Volta Aos 15 - 25/2/2022

Vikings: Valhalla - 25/2/2022

Filmes

Através da Minha Janela - 4/2/2022

Anne+: O Filme - 11/2/2022

Amor com Fetiche - 11/2/2022

Crush à Altura 2 - 11/2/2022

Golpes de Vingança - 17/2/2022

Erax - 17/02/2022

Madres Paralelas - 18/2/2022

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface - 18/2/2022

Rabbids: A Invasão – Missão para Marte - 18/2/2022

Madea: O Retorno - 25/2/2022

Que horas ela volta? - 28/2/2022

Luccas Neto em: O Hotel Mágico 2 - 28/2/2022

Documentários e especiais

O Golpista do Tinder - 2/2/2022

Jeen-yuhs - 16/2/2022

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing - 18/2/2022

Crianças e Família

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 4 - 1º/2/2022

Kid Cosmic: Temporada 3 - 3/2/2022

Dora e a Cidade Perdida - 8/2/2022

Ridley Jones: A Guardiã do Museu: Temporada 3 - 15/2/2022

Cuphead - A Série - 18/2/2022

Child of Kamiari Month - 8/2/2022

