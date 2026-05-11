Angelina Jolie anuncia venda de mansão histórica e quer deixar os EUA

Angelina Jolie: Estrela de Hollywood colocou mansão histórica no mercado (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 11 de maio de 2026 às 13h49.
A atriz Angelina Jolie colocou à venda uma de suas propriedades mais famosas em Los Angeles, nos Estados Unidos. O imóvel histórico está avaliado em US$ 29,85 milhões, cerca de R$ 147 milhões na cotação atual, e marca um novo momento na vida da artista, que pretende deixar Hollywood nos próximos meses.
A mansão fica no bairro de Los Feliz e já pertenceu ao cineasta Cecil B. DeMille, um dos nomes mais importantes da era de ouro do cinema americano. Construída em 1913, a propriedade mantém características clássicas da arquitetura Beaux-Arts e é considerada um dos imóveis históricos mais emblemáticos da região.
O terreno possui mais de 8 mil metros quadrados e inclui uma residência principal com seis quartos e dez banheiros. A propriedade também conta com casa de hóspedes, piscina, academia, casa de chá e amplas áreas verdes com vista para o Observatório Griffith e para as colinas de Hollywood.
Jolie comprou a mansão em 2017, pouco depois da separação de Brad Pitt, por aproximadamente US$ 24,5 milhões. Segundo o The Hollywood Reporter, ela permaneceu em Los Angeles nos últimos anos por questões ligadas ao acordo de custódia dos filhos.
Os filhos mais novos da atriz, os gêmeos Knox e Vivienne, completam 18 anos em julho de 2026. Com isso, Jolie terá mais liberdade para deixar a cidade e viver fora dos Estados Unidos, algo que já demonstrava interesse em fazer há algum tempo.
Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz revelou o desejo de passar mais tempo no exterior, principalmente no Camboja, país com o qual mantém forte ligação pessoal e humanitária desde a adoção do filho Maddox.
"Depois de Los Angeles, passarei muito tempo no Camboja. E passarei um tempo visitando meus familiares, onde quer que estejam no mundo.", disse a atriz, diretora, produtora e ativista em causas internacionais.