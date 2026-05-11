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Angelina Jolie anuncia venda de mansão histórica e quer deixar os EUA

Atriz decidiu vender imóvel histórico em Los Angeles após os filhos mais novos atingirem a maioridade

Angelina Jolie: Estrela de Hollywood colocou mansão histórica no mercado (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Angelina Jolie: Estrela de Hollywood colocou mansão histórica no mercado (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13h49.

A atriz Angelina Jolie colocou à venda uma de suas propriedades mais famosas em Los Angeles, nos Estados Unidos. O imóvel histórico está avaliado em US$ 29,85 milhões, cerca de R$ 147 milhões na cotação atual, e marca um novo momento na vida da artista, que pretende deixar Hollywood nos próximos meses.

Imóvel é um dos mais emblemáticos de Hollywood

A mansão fica no bairro de Los Feliz e já pertenceu ao cineasta Cecil B. DeMille, um dos nomes mais importantes da era de ouro do cinema americano. Construída em 1913, a propriedade mantém características clássicas da arquitetura Beaux-Arts e é considerada um dos imóveis históricos mais emblemáticos da região.

Mansão de Angelina Jolie, em Los Angeles (Andrew Bramasco)

O terreno possui mais de 8 mil metros quadrados e inclui uma residência principal com seis quartos e dez banheiros. A propriedade também conta com casa de hóspedes, piscina, academia, casa de chá e amplas áreas verdes com vista para o Observatório Griffith e para as colinas de Hollywood.

Casa foi comprada após divórcio com Brad Pitt

Jolie comprou a mansão em 2017, pouco depois da separação de Brad Pitt, por aproximadamente US$ 24,5 milhões. Segundo o The Hollywood Reporter, ela permaneceu em Los Angeles nos últimos anos por questões ligadas ao acordo de custódia dos filhos.

Piscina da casa de Angelina Jolie, em Los Angeles (André Bramasco)

Os filhos mais novos da atriz, os gêmeos Knox e Vivienne, completam 18 anos em julho de 2026. Com isso, Jolie terá mais liberdade para deixar a cidade e viver fora dos Estados Unidos, algo que já demonstrava interesse em fazer há algum tempo.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz revelou o desejo de passar mais tempo no exterior, principalmente no Camboja, país com o qual mantém forte ligação pessoal e humanitária desde a adoção do filho Maddox.

"Depois de Los Angeles, passarei muito tempo no Camboja. E passarei um tempo visitando meus familiares, onde quer que estejam no mundo.", disse a atriz, diretora, produtora e ativista em causas internacionais.

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