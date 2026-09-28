Quando vai voltar a Libertadores? Confira o calendário de jogos e o retorno da competição

Resumo: As semifinais da Copa Libertadores 2026 serão disputadas por Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Estudiantes. Os confrontos serão Fluminense x Palmeiras e Flamengo x Estudiantes, em partidas de ida e volta valendo vaga na decisão do torneio continental.

A Copa Libertadores da América define suas semifinais com quatro gigantes do futebol sul-americano na disputa direta por vagas na decisão do título continental. A fase eliminatória reunirá os confrontos entre Fluminense e Palmeiras de um lado, e Flamengo contra o Estudiantes do outro, em séries de ida e volta programadas para o mês de outubro de 2026.

As partidas de ida ocorrem nos dias 14 e 15 de outubro, enquanto os duelos definitivos de volta serão disputados nos dias 21 e 22 do mesmo mês, sempre às 21h30 (horário de Brasília).

A cobertura televisiva e digital do torneio contará com transmissões multiplataforma divididas entre a TV aberta e plataformas digitais para os duelos entre brasileiros, e canais fechados com streaming pago para o confronto envolvendo a equipe argentina.

Onde assistir às semifinais da Libertadores

A cobertura televisiva e digital das semifinais da Copa Libertadores da América contará com opções variadas.

Para os duelos entre equipes brasileiras, a exibição na televisão aberta e nos meios digitais será realizada pelos canais Globo e pela plataforma ge.tv, garantindo acesso gratuito para todo o país. Já os confrontos que envolvem equipes estrangeiras contarão com a cobertura exclusiva dos canais ESPN, com transmissão ao vivo também através do plano premium da plataforma de streaming Disney+.

Confrontos e calendário das semifinais da Libertadores

Jogos de ida das semifinais:

14/10 (quarta-feira, 21h30) – Fluminense x Palmeiras | Transmissão: Globo e ge.tv

| Transmissão: Globo e ge.tv 15/10 (quinta-feira, 21h30) – Estudiantes x Flamengo | Transmissão: ESPN e Disney+ (plano premium)

Jogos de volta das semifinais:

21/10 (quarta-feira, 21h30) – Palmeiras x Fluminense | Transmissão: Globo e ge.tv

| Transmissão: Globo e ge.tv 22/10 (quinta-feira, 21h30) – Flamengo x Estudiantes | Transmissão: ESPN e Disney+ (plano premium)

Quais são os confrontos das semifinais da Libertadores?

Os duelos da fase semifinal colocam frente a frente Fluminense contra Palmeiras, e Estudiantes contra Flamengo.

Quando acontecem os jogos de ida?

As partidas de ida serão realizadas nos dias 14 de outubro (Fluminense x Palmeiras) e 15 de outubro (Estudiantes x Flamengo).

Quando ocorrem os jogos de volta?

Os confrontos decisivos de volta estão marcados para os dias 21 de outubro (Palmeiras x Fluminense) e 22 de outubro (Flamengo x Estudiantes).

Qual é o horário oficial das partidas?

Todos os jogos das semifinais têm início programado para as 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir aos jogos na TV e no streaming?

Os jogos entre equipes brasileiras passam na Globo e ge.tv, enquanto o duelo do Flamengo é transmitido pela ESPN e Disney+.