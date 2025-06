Festas Juninas em SP neste sábado, 14 de junho: veja programação, horários e como chegar

Em junho, São Paulo se transforma com bandeirinhas, fogueiras, quentão e quadrilhas, espalhando o clima das festas juninas por toda a cidade. De paróquias em bairros a grandes centros culturais, as celebrações se diversificam, atraindo uma ampla gama de públicos.

As quermesses tradicionais convivem com eventos voltados para mulheres, para o público vegano e com shows de grandes artistas.

Confira a programação de festas juninas neste sábado, 14 de junho, em São Paulo

São João de São Paulo

Em sua terceira edição, o São João de São Paulo acontece no Parque Villa Lobos, com decoração inspirada no sertão nordestino. A programação traz apresentações de quadrilhas, shows musicais e atividades infantis. O evento oferece entrada gratuita, porém os ingressos devem ser reservados antecipadamente, pois o espaço é limitado. Os ingressos para cada fim de semana são liberados às segundas-feiras ao meio-dia. Entre as atrações confirmadas estão os shows de Rastapé, Bicho de Pé e Peixelétrico. Informações atualizadas estão disponíveis no Instagram oficial.

Local: Parque Villa Lobos – Avenida Queiroz Filho, 1205 – Vila Hamburguesa

Parque Villa Lobos – Avenida Queiroz Filho, 1205 – Vila Hamburguesa Data: De 31 de maio a 22 de junho, sábados e domingos, das 10h às 21h. O evento também ocorre no feriado de Corpus Christi, nos dias 19 e 20 de junho

De 31 de maio a 22 de junho, sábados e domingos, das 10h às 21h. O evento também ocorre no feriado de Corpus Christi, nos dias 19 e 20 de junho Preço: Entrada gratuita

Festa Junina São João de Brito

Realizada pela Paróquia São João de Brito, no Brooklin, a festa tradicional apresenta barracas com pratos típicos portugueses, como bolinho de bacalhau e pastel de Belém.

Local: Paróquia São João de Brito – Rua Luisiana, 827 – Brooklin

Paróquia São João de Brito – Rua Luisiana, 827 – Brooklin Data: De 31 de maio a 22 de junho, aos sábados das 17h às 22h e domingos das 16h30 às 21h30

De 31 de maio a 22 de junho, aos sábados das 17h às 22h e domingos das 16h30 às 21h30 Preço: Entrada gratuita

Festa Junina Paróquia Vila Madalena

O arraiá da Paróquia Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo, na Vila Madalena, terá bingo, música ao vivo e atividades para crianças. Entre os pratos típicos, canjica e arroz doce estarão disponíveis.

Local: Rua Girassol, 795 – Vila Madalena

Rua Girassol, 795 – Vila Madalena Data: De 31 de maio a 29 de junho, sábados e domingos, das 18h às 22h

De 31 de maio a 29 de junho, sábados e domingos, das 18h às 22h Preço: Entrada gratuita

Festa de São Pedro Apóstolo Jardim Independência

Com 66 anos de tradição, a Paróquia São Pedro Apóstolo promove a quermesse em seu pátio com barraca de fogazza feita na hora, vinho quente, quentão, brincadeiras infantis, bingo e música ao vivo.

Local: Avenida Alberto Ramos, 614 – Jardim Independência

Avenida Alberto Ramos, 614 – Jardim Independência Data: De 31 de maio a 29 de junho, sábados e domingos a partir das 19h

De 31 de maio a 29 de junho, sábados e domingos a partir das 19h Preço: R$ 3

Festa Junina da Nossa Senhora da Conceição

Preservando o formato clássico das quermesses, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição oferece mais de vinte barracas com opções como pastéis, pizzas e fogazzas.

Local: Praça Silvio Romero, Tatuapé

Praça Silvio Romero, Tatuapé Data: De 31 de maio a 30 de junho, das 17h às 23h

De 31 de maio a 30 de junho, das 17h às 23h Preço: Entrada gratuita

Quermesse do Calvário

Reconhecida como uma das maiores festas beneficentes e tradicionais da cidade, a Quermesse do Calvário acontece há 46 anos na Paróquia São Paulo da Cruz. Cerca de vinte barracas mesclam comidas típicas juninas com outras opções como acarajé, temaki e yakissoba. O evento inclui brincadeiras, bingos e shows.

Local: Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros

Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros Data: De 31 de maio a 6 de julho, sábados das 17h30 às 23h30 e domingos das 17h30 às 22h30

De 31 de maio a 6 de julho, sábados das 17h30 às 23h30 e domingos das 17h30 às 22h30 Preço: R$ 30 (inclui um vale-bingo)

São João de Nóis Tudim

Na 9ª edição, o São João de Nóis Tudim oferece mais de 120 atrações distribuídas em 27 mil m² durante dois meses. O evento destaca as quadrilhas, missas em homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio na Capela Imaculada Conceição, feira de artesanato nordestino e atividades infantis, incluindo aulas de forró. Entre os nomes confirmados estão Companhia do Calypso, Bicho de Pé, Peixelétrico e Banda Rastapé. Os 30 restaurantes e quiosques servem pratos típicos como maçã do amor, canjica, pamonha, feijão de corda e carne de sol com mandioca.

Local: Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Rua Jacofer, 615 – Jardim Pereira Leite

Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Rua Jacofer, 615 – Jardim Pereira Leite Data: De 31 de maio a 27 de julho, às sextas, sábados e domingos

De 31 de maio a 27 de julho, às sextas, sábados e domingos Preço: Entrada gratuita

Festa de São Vito

Promovida pela comunidade italiana do Brás desde 1918, a Festa de São Vito oferece ingresso para acesso à “cantina”, com mesas reservadas próximas ao palco, ou para a “praça de alimentação”, com mesas compartilhadas. O cardápio traz massas e doces italianos tradicionais, como cannoli, amaretti, sfogliatella e castagnelle, acompanhados de vinhos nacionais e importados. A ficacella, pastelão frito com massa de batata, mussarela, tomate e orégano, é destaque da festa.

Local: Paróquia São Vito – Rua Polignano a Mare, 255 – Brás

Paróquia São Vito – Rua Polignano a Mare, 255 – Brás Data: De 31 de maio a 13 de julho, aos sábados e domingos, a partir das 19h

De 31 de maio a 13 de julho, aos sábados e domingos, a partir das 19h Preço: R$ 135 aos sábados e R$ 70 aos domingos

Festa Junina Vegana

Organizada pela VegNice, empresa focada em eventos veganos, a festa reúne expositores com quitutes sem ingredientes de origem animal. O evento permite a entrada de pets.

Local: Rua Augusta – Cerqueira César

Rua Augusta – Cerqueira César Data: De 1º a 29 de junho, aos domingos, das 11h às 20h

De 1º a 29 de junho, aos domingos, das 11h às 20h Preço: Entrada gratuita

Arraial do Mira Sounds

Com feira, atrações juninas, show de forró com Nanda Guedes e DJs, o Arraial do Mira Sounds será realizado no Barraco, na Barra Funda.

Local: Rua Achilles Orlando Curtolo, 649 – Barra Funda

Rua Achilles Orlando Curtolo, 649 – Barra Funda Data: 7 de junho, a partir das 17h

7 de junho, a partir das 17h Preço: R$ 50

Arraiá d’Achiropita

A programação inclui apresentação de quadrilha, correio elegante e bazar na Paróquia Nossa Senhora da Achiropita. Apesar de não ser a festa italiana tradicional, que ocorre em agosto, haverá pratos típicos italianos.

Local: Rua Treze de Maio, 478 – Bela Vista

Rua Treze de Maio, 478 – Bela Vista Data: 7 e 8 de junho, a partir das 11h

7 e 8 de junho, a partir das 11h Preço: Entrada gratuita

Festa Junina do Memorial da América Latina

Espera-se público superior a dez mil pessoas para shows de forró no pátio do Memorial da América Latina. O evento conta com barracas de comidas e bebidas típicas, especialmente pratos à base de milho, além de brincadeiras para crianças. O evento aceita pets.

Local: Praça da Sombra – Barra Funda

Praça da Sombra – Barra Funda Data: 7 e 8 de junho, das 11h às 21h

7 e 8 de junho, das 11h às 21h Preço: Entrada gratuita

Arraiá do Burle Marx

O Parque Burle Marx oferece comidas típicas, música e brincadeiras em seu arraiá. A programação detalhada será divulgada no Instagram oficial.

Local: Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, 200 – Vila Andrade

Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, 200 – Vila Andrade Data: 7, 8, 14 e 15 de junho, das 10h às 19h

7, 8, 14 e 15 de junho, das 10h às 19h Preço: Entrada gratuita

Arraiá de Moema

O evento tradicional na Praça Nossa Senhora Aparecida, próximo à estação de metrô Moema, terá barracas de comidas típicas, música ao vivo, dança, espaço kids e área pet.

Local: Praça Nossa Senhora Aparecida – Indianópolis

Praça Nossa Senhora Aparecida – Indianópolis Data: 7, 8, 14 e 15 de junho, sábados das 10h às 22h e domingos das 10h às 20h

7, 8, 14 e 15 de junho, sábados das 10h às 22h e domingos das 10h às 20h Preço: Entrada gratuita

Festa Junina do Família no Parque

Voltada para crianças, a festa no Parque Villa Lobos oferece brincadeiras gratuitas com recreadores, como corrida de saco, batata quente e cabo de guerra. Atividades pagas incluem brinquedos infláveis e barracas tradicionais com argola, boca do palhaço, tiro ao alvo e pescaria.

Local: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto dos Pinheiros

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto dos Pinheiros Data: 7, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 de junho, das 10h às 18h

7, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 de junho, das 10h às 18h Preço: Entrada gratuita, com brinquedos pagos à parte a partir de R$ 10

Arraiá da Padroeira

No Santuário Nossa Senhora Aparecida, o Arraiá da Padroeira oferece caldo verde, vaca atolada, linguiça na chapa e vinho quente, além de bingo e pescaria entre as atrações.

Local: Rua Labatut, 781 – Ipiranga

Rua Labatut, 781 – Ipiranga Data: 7 a 29 de junho, sábados e domingos a partir das 17h

7 a 29 de junho, sábados e domingos a partir das 17h Preço: Entrada gratuita

Festa Junina da Consolação

Promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Consolação, próxima ao Metrô República, a festa traz música ao vivo, comidas e bebidas típicas.

Local: Rua da Consolação, 585 – Consolação

Rua da Consolação, 585 – Consolação Data: 7 a 29 de junho, sábados das 17h às 23h e domingos das 17h às 22h

7 a 29 de junho, sábados das 17h às 23h e domingos das 17h às 22h Preço: Entrada gratuita

Festa Junina San Gennaro

Antes da tradicional festa italiana de setembro, a Paróquia San Gennaro na Mooca organiza festa junina com pizzas de massa folhada, sanduíche de calabresa e espaguete, acompanhados por música ao vivo.