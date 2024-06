Festas Juninas: 20 frases para correios elegantes que vão te ajudar na conquista

O mês de junho está chegando ao fim, mas isso não significa que as festas de São João também estão com os dias contados. As celebrações normalmente se estendem para o mês de julho em várias cidades brasileiras, com oportunidades para se divertir e conquistar sua cara metade.

Nas festas juninas, há a tradição dos correios elegantes. Para quem não ainda conhece, vale a apresentação. São bilhetes criativos e personalizados que os convidados enviam entre si em tom de brincadeira. Em algumas ocasiões, essas mensagens carregam piadas ou 'indiretas' entre amigos, mas para muitas pessoas, é uma forma de expressar os sentimentos para a pessoa amada.

Por outro lado, para quem está em busca do amor, essa prática é levada a sério e as táticas para atrair a atenção da pessoa especial tendem a ser bem elaboradas.

Origem

Não há registros históricos que expliquem com certeza a origem dos correios elegantes nas festas de São João. No entanto, acredita-se que tiveram origem na celebração de Santo Antonio, por ser o santo casamenteiro, ajudando a formar novos pares e a realização dos pedidos feitos para o santo.

Veja a seguir 20 mensagens para correio elegante que vão te ajudar na conquista