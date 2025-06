Festa Junina no Rio de Janeiro 2025: confira datas e locais das melhores quermesses da cidade

Com a chegada do meio do ano, o Rio de Janeiro se transforma em um grande arraial ao ar livre. As famosas festas juninas dominam praças, clubes, igrejas e centros culturais da cidade, oferecendo uma verdadeira festa de cores, sabores e ritmos que atraem tanto os cariocas quanto os turistas.

Em 2025, a programação será ainda mais especial, com eventos para todos os estilos: desde as quermesses tradicionais até grandes festas com shows e atrações voltadas para o público jovem. Prepare sua camisa xadrez, o chapéu de palha e confira a agenda completa das festas juninas no Rio de Janeiro em 2025.

São João da Feira de São Cristóvão

Quando : Todos fins de semana de sexta 30/5 até sexta 1º de agosto

: Todos fins de semana de sexta 30/5 até sexta 1º de agosto Horário : A partir das 19h

: A partir das 19h Onde : Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, São Cristóvão

: Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, São Cristóvão Quanto: R$ 16,50. Ingressos pelo Rio Ingressos

Arraiá Via Parque

Quando : 5 (quinta), 6 (sexta), 7 (sábado) e 8 de junho (domingo)

: 5 (quinta), 6 (sexta), 7 (sábado) e 8 de junho (domingo) Horário : Quinta e Sexta: a partir da 20h Sábado: a partir das 16h Domingo: a partir das 17h

: Onde : Via Parque, Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

: Via Parque, Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca Quanto: Entrada gratuita

Arraiá do Horto

Quando : 6 (sexta), 7 (sábado) e 8 de junho (domingo)

: 6 (sexta), 7 (sábado) e 8 de junho (domingo) Horário : Sexta e sábado: a partir das 18h Domingo: a partir das 17h

: Onde : Rua Pacheco Leão, 1235 – Largo das Pedras, Jardim Botânico

: Rua Pacheco Leão, 1235 – Largo das Pedras, Jardim Botânico Quanto: Entrada gratuita

Arraiá do Amor Via Brasil

Quando : 6 (sexta), 7 (sábado) e 8 de junho (domingo)

: 6 (sexta), 7 (sábado) e 8 de junho (domingo) Horário : Sexta: das 17h às 22h Sábado e domingo: das 15h às 22h

: Onde : Rua Itapera, 500 – Irajá

: Rua Itapera, 500 – Irajá Quanto: Entrada gratuita

Arraiá Sesc ParkShoppingCampoGrande

Quando : 6 (sexta), 7 (sábado) e 8 de junho (domingo)

: 6 (sexta), 7 (sábado) e 8 de junho (domingo) Horário : A partir das 17h (sexta) A partir das 12h (sábado e domingo)

: Onde : Estrada do Monteiro, 1.200 – Campo Grande

: Estrada do Monteiro, 1.200 – Campo Grande Quanto: Entrada gratuita (*doações voluntárias para o Sesc Mesa Brasil)

Festa Junina do Colégio Imaculado Coração de Maria

Quando : 7 de junho (sábado)

: 7 de junho (sábado) Horário : Das 9h às 17h

: Das 9h às 17h Onde : Rua Aristides Caire, 141 – Méier – Rio de Janeiro

: Rua Aristides Caire, 141 – Méier – Rio de Janeiro Quanto: R$ 10 antecipado | R$ 15 no dia (almoço incluído)

Festa Junina do Colégio Notre Dame – Recreio

Quando : 7 de junho (sábado)

: 7 de junho (sábado) Horário : Das 9h às 17h

: Das 9h às 17h Onde : Avenida das Américas, 19.400 – Recreio dos Bandeirantes

: Avenida das Américas, 19.400 – Recreio dos Bandeirantes Quanto: Ingressos

Arraiá da Fundição com Alceu Valença

Quando : 7 de junho (sábado)

: 7 de junho (sábado) Horário : A partir das 20h

: A partir das 20h Onde : Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24 – Lapa)

: Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24 – Lapa) Quanto: Ingressos

Arraiá do Bem

Quando : 7 de junho (sábado)

: 7 de junho (sábado) Horário : Das 16h às 22h

: Das 16h às 22h Onde : Clube Monte Líbano (Avenida Borges de Medeiros, 701 Lagoa)

: Clube Monte Líbano (Avenida Borges de Medeiros, 701 Lagoa) Quanto: Ingressos

Arraiá do Santa Rio

Quando : 7 de junho (sábado)

: 7 de junho (sábado) Horário : Das 10h às 17h

: Das 10h às 17h Onde : Colégio Santa Marcelina Rio de Janeiro — Estrada do Açude, 250 — Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro (RJ)

: Colégio Santa Marcelina Rio de Janeiro — Estrada do Açude, 250 — Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro (RJ) Quanto: R$ 5,00 (antecipado) e R$ 10,00 (no dia), à venda na recepção do colégio

Junina da Glória

Quando : 7 (sábado) e 8 de junho (domingo)

: 7 (sábado) e 8 de junho (domingo) Horário : A partir das 12h

: A partir das 12h Onde : Praça Paris (Av. Augusto Severo, 342 – Glória)

: Praça Paris (Av. Augusto Severo, 342 – Glória) Quanto: Entrada gratuita

Festival do Nordeste

Quando : 7 (sábado) e 8 de junho (domingo)

: 7 (sábado) e 8 de junho (domingo) Horário : Das 10h às 18h

: Das 10h às 18h Onde : Museu da República, Rua do Catete, 153 – Catete

: Museu da República, Rua do Catete, 153 – Catete Quanto: Entrada gratuita

Arraiá do MET

Quando : 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo)

: 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo) Horário : Sexta: das 17h às 22h Sábado: das 14h às 23h Domingo: das 14h às 22h

: Onde : Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica, Rio de Janeiro – RJ

: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica, Rio de Janeiro – RJ Quanto: Entrada gratuita

Arraiá do Amor Américas Shopping

Quando : 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo)

: 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo) Horário : Sexta: das 17h às 22h Sábado e domingo: das 15h às 22h

: Onde : Av. das Américas, 15.500 – Recreio dos Bandeirantes

: Av. das Américas, 15.500 – Recreio dos Bandeirantes Quanto: Entrada gratuita

Arraiá do Shopping Boulevar

Quando : 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo)

: 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo) Horário : Sexta-feira: das 16h às 22h Sábado: das 12h às 22h Domingo: das 12h às 21h

: Onde : Terraço do Shopping Boulevard – Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

: Terraço do Shopping Boulevard – Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel Quanto: Entrada gratuita, mediante resgate de ingresso no aplicativo do shopping

3ª edição do Arraiá dos Namorados do Taquara Plaza

Quando : 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo)

: 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo) Horário : Sexta: das 17h às 22h Sábado: das 15h às 22h Domingo: das 15h às 21h

: Onde : Estrada Rodrigues Caldas, 127 – L5. Taquara

: Estrada Rodrigues Caldas, 127 – L5. Taquara Quanto: Entrada gratuita

5º Arraiá Raiz Uptown Barra

Quando : 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo), 19 (Quinta), 20 (Sexta), 21 (sábado) e 22 de junho (domingo)

: 13 (Sexta), 14 (sábado) e 15 de junho (domingo), 19 (Quinta), 20 (Sexta), 21 (sábado) e 22 de junho (domingo) Horário : Quinta: das 14h às 23h Sexta: das 17h às 23h Sábado e domingo: das 14h às 23h

: Onde : No estacionamento, em frente ao Mercado de Produtores (Av. das Américas, 5.500 – Bloco 12. Barra)

: No estacionamento, em frente ao Mercado de Produtores (Av. das Américas, 5.500 – Bloco 12. Barra) Quanto: Entrada gratuita

Arraiá do MAM

Quando : 14 de junho (sábado)

: 14 de junho (sábado) Horário : Das 12h às 19h

: Das 12h às 19h Onde : Pilotis e jardins do Museu de Arte Moderna, Aterro do Flamengo

: Pilotis e jardins do Museu de Arte Moderna, Aterro do Flamengo Quanto: Entrada gratuita

Arraiá da Santa Paciência

Quando : 14 de junho (sábado)

: 14 de junho (sábado) Horário : Das 16h às 21h

: Das 16h às 21h Onde : Sede nova do CMK Rio – Rua Bambina, 126 Botafogo

: Sede nova do CMK Rio – Rua Bambina, 126 Botafogo Quanto: Entrada gratuita – Sympla

Arraiá do Zacca

Quando : 14 de junho (sábado)

: 14 de junho (sábado) Horário : Das 15h às 21h

: Das 15h às 21h Onde : Colégio Zaccaria – Rua do Catete, 113 Catete

: Colégio Zaccaria – Rua do Catete, 113 Catete Quanto: R$ 20 – Sympla

São João da Cidade

Quando : 14 (sábado) e 15 de junho (domingo)

: 14 (sábado) e 15 de junho (domingo) Horário : A partir das 14h

: A partir das 14h Onde : Cidade das Artes – Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

: Cidade das Artes – Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca Quanto: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) (Ingresse)

Junina da Quinta

Quando : 19, 20, 21 e 22 de junho

: 19, 20, 21 e 22 de junho Horário : Das 11h às 20h

: Das 11h às 20h Onde : Quinta da Boa Vista, São Cristóvão

: Quinta da Boa Vista, São Cristóvão Quanto: Entrada gratuita

Arraiá do Vozerio 2025

Quando : 29 de junho (domingo)

: 29 de junho (domingo) Horário : Das 12h às 22h

: Das 12h às 22h Onde : Celeiro Urbano – Rua Oswaldo Lussac, 132 Taquara

: Celeiro Urbano – Rua Oswaldo Lussac, 132 Taquara Quanto: R$ 15 – Sympla

Arraiá CSA Leblon 2025

Quando : 29 de junho (domingo)

: 29 de junho (domingo) Horário : Das 9h às 17h

: Das 9h às 17h Onde : Colégio Santo Agostinho -Rua José Linhares, 88 Leblon

: Colégio Santo Agostinho -Rua José Linhares, 88 Leblon Quanto: R$ 20 – Sympla

Festa Junina das Estrelinhas

Quando : 29 de junho (domingo)

: 29 de junho (domingo) Horário : Das 13h às 18h

: Das 13h às 18h Onde : Rua Evaristo da Veiga, 149 Lapa

: Rua Evaristo da Veiga, 149 Lapa Quanto: R$ 30 – Sympla

Arraiá do Circo com Geraldo Azevedo