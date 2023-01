BBB 23: Participantes do reality show serão revelados na quinta-feira; veja como assistir

O Big Day do Big Brother Brasil (BBB 23) - aquele em que os participantes são revelados - está mais próximo do que nunca. Na próxima quinta-feira, 12, o Brasil inteiro saberá quem serão os ''brothers'' da edição deste ano.

🚨 ATENÇÃO: O BIG DAY é nesta quinta-feira e conheceremos os participantes do #BBB23! Acompanhe ao vivo durante os intervalos da programação 👀 Quem tá ansioso aí? #RedeBBB pic.twitter.com/WvFKSz1IH1 — Robozin (@robozinBBB) January 10, 2023

Durante os intervalos da programação comum da Globo, os participantes começarão a ser anunciados. Na manhã desta terça-feira, pela primeira vez, a Casa de Vidro teve início uma semana antes do BBB23, que estreia na próxima segunda-feira, 16, e trouxe Giovanna Leão, Manoel Vicente, Gabriel e Paula para a disputa.

Nesse espaço, a dupla (um homem e uma mulher) com mais votos será a escolhida para entrar no reality.

Que dia estreia BBB23?

O BBB23 estreia oficialmente na segunda-feira, 16, depois da novela Travessia, na TV Globo.

Casa de Vidro do BBB 23 ao vivo: saiba como assistir

A dinâmica da Casa de Vidro já começou. A transmissão pode ser acompanhada pelo streaming da Globo, o Globoplay, ou por pay-per-view.

Como votar na Casa de Vidro?

Para escolher quem você quer dentro do BBB23, é preciso votar através do site do Gshow. A enquete deve ser disponibilizada assim que a dinâmica começar.

Qual o valor do prêmio do BBB23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.

