Oscar 2025: Fernanda Torres, Selton e outras celebidades comparecem ao tapete vermelho; veja looks

O tapete vermelho já está estendido para o Oscar 2025. Considerada a noite mais prestigiada do cinema mundial, a cerimônia marca o encerramento da temporada de premiações, iniciada em janeiro com o Globo de Ouro.

Seguindo a tradição, o evento acontece neste domingo, 2 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, reunindo grandes nomes da indústria cinematográfica, incluindo atores, diretores, roteiristas e produtores.

Selton Mello já está pronto para brilhar no tapete vermelho do Oscar. O ator compartilhou em seu Instagram os detalhes do look escolhido para representar "Ainda Estou Aqui" na maior noite do cinema.

No filme de Walter Salles, Selton interpreta Rubens Paiva, ex-deputado federal e engenheiro, vítima da ditadura militar em 1971. Em homenagem ao personagem, ele escolheu um broche de rosa preta, acessório especial que havia sido usado apenas no Festival de Veneza, onde o longa estreou mundialmente.

Além disso, o ator destacou um anel de grande valor sentimental, que pertenceu à sua mãe e também o acompanhou na passagem pelo festival italiano.

"Minha teve Alzheimer durante 12 anos, uma coisa que comove demais nesse filme, e também em um país sem memória", disse o ator, de 52 anos. "Ela faleceu no ano passado. Uma bijuteria, minha mãe era uma mulher muito simples. Peguei as coisas dela e fiquei com os anéis e agora uso. Pode ser baratinho no preço, mas, para mim, vale mais do que qualquer joia. A representação da minha mãe, comigo, sempre. Partiu para lá, vocês sabem onde."

Nesta tarde, Fernanda Torres fez mistério sobre o look escolhido para a cerimônia do Oscar. Em seu Instagram, a atriz, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz por "Ainda Estou Aqui", deu "spoiler" com detalhes do modelo da Channel, postando um vídeo com a música "Com que roupa?", de Noel Rosa, dirigido pelo marido, Andrucha Waddington.

Desde suas indicações em outras premiações, como o Globo de Ouro, Fernanda Torres tem despertado curiosidade sobre qual grife escolheria para o Oscar 2025. Na cerimônia anterior, a atriz optou por um modelo assinado pelo estilista belga Olivier Theyskens, mas a expectativa aumentou no final de janeiro, quando ela marcou presença no desfile de alta-costura da Chanel. A aparição reforçou especulações de que seu vestido para a grande noite do cinema poderia ser da icônica maison francesa.

A Premiação

Entre os destaques da noite está o brasileiro "Ainda Estou Aqui", que disputa as categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A produção, que teve uma trajetória de sucesso desde sua estreia no Festival de Veneza em setembro, ainda conta com Fernanda Torres concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz, após vencer o Globo de Ouro na mesma categoria. A brasileira enfrenta forte concorrência de Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emília Pérez"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância").

Neste ano, Conan O’Brien assume a apresentação do Oscar, substituindo Jimmy Kimmel, que comandou as edições anteriores. A cerimônia também promete performances musicais marcantes, com Ariana Grande e Cynthia Erivo, que cantarão músicas de Wicked, além de apresentações de Doja Cat, Raye, Lisa (Blackpink) e Queen Latifah.

O evento também deve prestar homenagem às vítimas dos incêndios devastadores que atingiram Los Angeles em janeiro, tragédia que levou ao adiamento do anúncio dos indicados duas vezes.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.