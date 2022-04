Após captação de US$ 2 bi, Epic Games se une à Lego para criar metaverso

A Epic Games anunciou nesta segunda-feira, 11, a captação de US$ 2 bilhões para investir no metaverso, em conjunto com a Lego Group e a Sony Group. Cada empresa teria investido US$ 1 bilhão na criadora de “Fortnite”, em uma rodada de investimentos que avaliou a Epic Games em US$ 31,5 bilhões, segundo a Reuters.

A Kirkbi, empresa por trás do Lego Group, já havia anunciado na última semana a sua parceria com a Epic Games, que envolve a criação de um metaverso no estilo lego para as crianças. Agora, ambas as empresas se unem à Sony para mais um passo em direção ao universo virtual que será baseado em blocos, embora não se saiba ainda se serão apenas os blocos de lego ou os do blockchain também, como acontece em outras plataformas. The Sandbox e Decentraland são os principais exemplos de metaversos baseados em blockchain da atualidade.

Apesar de não terem revelado detalhes, nem uma possível data de lançamento de seu metaverso, a Epic Games e a Kirkbi delinearam os três princípios que vão seguir na criação do universo de lego para garantir uma experiência adequada para as crianças:

• Segurança e bem estar das crianças é a prioridade

• Vão garantir a privacidade das crianças

• Vão equipar as crianças e os adultos responsáveis com ferramentas que lhes dêem controle sobre sua experiência digital

“O LEGO Group cativou a imaginação de crianças e adultos por meio de brincadeiras criativas por quase um século, e estamos empolgados em nos unir para construir um espaço no metaverso que seja divertido, divertido e feito para crianças e famílias”, disse Tim Sweeney, o CEO e fundador da Epic Games em um comunicado de imprensa ao Yahoo Finance.

Outras empresas do mundo dos games também já investem no metaverso, que é a palavra dominante no setor da tecnologia. Em janeiro, a Microsoft anunciou a compra da Activision Blizzard, para focar no metaverso. Ubisoft e Sega também são gigantes dos games que não quiseram ficar de fora da tecnologia, que muitos acreditam ser a responsável por uma grande inovação e geração de receita no futuro.

