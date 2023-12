Emmy 2023: Anthony Anderson será o apresentador da premiação

O ator e comediante Anthony Anderson foi anunciado como o apresentador do Emmy 2023 pela Academia da Televisão nesta quarta-feira, 13.

Reconhecido principalmente por seu papel na série de comédia "Black-ish", Anderson foi escolhido após alguns comediantes, como Chris Rock, recusarem o convite para apresentar a cerimônia.

Outros nomes, como a comediante Ali Wong e o trio composto por Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman, conhecidos por seu podcast conjunto, também foram convidados, mas nenhum deles aceitou o convite.

“Com os desafios recentes da nossa indústria já passados, nós podemos voltar para o que amamos: nos vestir e nos homenagear”, disse o ator, em comunicado do Emmy. “E não existe jeito de celebrar melhor do que reunir a comunidade criativa na 75ª edição do Emmy. Quando me pediram para apresentar essa transmissão histórica, eu fiquei muito feliz que a Taylor Swift estava indisponível e mal posso esperar para integrar a maior noite da televisão.”

Quando vai ocorrer o Emmy 2023 ?

Inicialmente programada para ocorrer em setembro, a premiação do Emmy foi adiada devido à greve dos atores e roteiristas de Hollywood.

Agora, o Emmy 2023 está marcado para acontecer no dia 15 de janeiro de 2024.