Emmy 2023: greve de atores e roteiristas adia premiação

A cerimônia de entrega do Emmy Awards 2023, prevista para setembro, foi adiada por conta da greve dos atores e roteiristas nos Estados Unidos.

Essa é a primeira vez que a premiação da TV no país, considerada o “Oscar da televisão”, é adiada em 22 anos. O último adiamento aconteceu em 2001, em razão dos atentados terroristas de 11 de setembro.

Por enquanto, o Emmy não tem nova data para ser realizado. De acordo com a revista Variety, os fornecedores do evento foram informados sobre uma mudança "iminente" na data, mas sem nenhuma previsão de quando seria. Segundo fontes do jornal Los Angeles Times, o Emmy deve ocorrer em janeiro de 2024.

De qualquer modo, a nova data vai depender das negociações entre os sindicatos e a aliança de produtores de Hollywood, que representa os principais estúdios de cinema e televisão.

As indicações ao Emmy 2023 foram anunciadas em 12 de julho de 2023. "Succession", a série da HBO sobre a incessante disputa entre os membros de uma família que controla império midiático, lidera a corrida com 27 indicações, incluindo a de melhor série dramática. "The White Lotus", "Ted Lasso" e "Wandinha" também estão entre os indicados.